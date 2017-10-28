Yeni Diyanet İşleri Başkanı'nın ilk görevden aldığı isim Şenocak oldu

Görevden alınmasına Twitter'dan tepki gösteren Şenocak "Allah'ın (cc) ayetlerini okumaktan daha onurlu bir vazife ve bu yolda bedel ödemekten daha büyük bir şeref tanımıyorum" sözlerini paylaştı.

​Cumhuriyet'in haberine göre, Şenocak son olarak "Yani kızın şu sokaktan geçip de okula pantolonla giderken yüreğin parçalanıyor mu senin? 18 yaşında kaşını aldıran kızın üniversiteye giderken o halde, yüreğin parçalanmıyorsa vallahi kıyamet günü cehennem seni parçalayacak" sözleriyle gündeme gelmişti.

Şenocak'ın görevden alınması üzerine sosyal medyada da tepki gösterildi.