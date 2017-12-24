Yeneroğlu, İsviçre’de STK temsilcileriyle buluştu

YENEROĞLU, Türkiye’nin Zürih Başkonsolosluğunda gerçekleşen toplantıda, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif Vakfının çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Yeneroğlu, ayrıca yurt dışında yaşayan Türkleri ilgilendiren konularda yapılan bazı hukuki ve idari düzenlemeler, yurt dışı eğitim politikaları, sivil toplum çalışmaları ve siyasal katılım gibi konularda görüşlerini dile getirdi.

STK temsilcileri ise Türk vatandaşlarının seçme seçilme hakkı, boşanma davaları, bedelli askerlik ve özellikle emeklilikle ilgili konularda taleplerini ve görüşlerini Yeneroğlu’na ilettiler.

Yeneroğlu, görüşmenin sonunda İsviçre’de görev yapan Türk basın mensuplarıyla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.