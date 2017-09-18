YDS soru ve cevapları yayımlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen YDS sonbahar dönemi sınavı İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusçadan yapıldı. Sınav stresini geride bırakan adaylar YDS soru ve cevapları için ÖSYM’nin resmi sayfasını ziyaret ediyor. Peki bu yıl 3 kez yapılan YDS’nin sonbahar dönemi soruları ve cevapları yayımlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?



YDS soruları ve cevapları henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.



YDS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

26 Temmuz-3 Ağustos 2017 tarihleri arasında başvurusu alınan 2017 YDS sonbahar dönemi 17 Eylül Pazar günü saat 10.00'da yapıldı. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre 2017 YDS sonuçları 5 Ekim 2017 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden erişime açılacak.

YDS sınavlarının sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM web sitesi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp sonuçları öğrenebilecekler. Buradan açıklanacak sonuçlar dışında herhangi bir sonuç belgesi gönderimi gerçekleşmeyecek.

YDS PUANI NERELERDE KULLANILIR?

ÖSYM yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için artık YDS adı altında tek bir sınav yapıyor. O nedenle YDS, yüksek lisans ve doktora yapacaklar, dil tazminatı alacaklar, yabancı dil seviyesini belgelemek isteyenler gibi çok büyük bir kitleyi ilgilendiriyor.

YDS puanları ve seviyeleri

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,90 - 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi