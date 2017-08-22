Yazışmaları sızdırıldı... BAE'nin ABD büyükelçisinden skandal sözler!

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ABD Büyükelçisi Yusuf el Uteybe'nin e-postalarının sızdırılmasıyla birlikte, büyükelçinin Suudi Arabistan ile ilgili sert yorumları ortaya çıktı. Uteybe, Middle East Eye tarafından yayımlanan e-postalarında, Suudi Arabistan yönetimini kastederek küfürlü bir ifadeyle "Bütün ülke kafayı yemiş" diyor.

Uteybe, Mısırlı eşi Abeer Şükri'ye gönderdiği bir e-postada da Suudi Arabistan'ın kırmızı güllerin satışının yasaklanmasıyla ilgili şu yorumda bulunuyor: "Son derece aptallar. Eminim kırmızı güller karaborsada fahiş fiyatlara satılıyor. Kalp şeklindeki çikolataları da yasaklamaları gerekirdi."

ÜLKENİN UMUDU

Uteybe, New York Times yazarı Tom Friedman'a gönderdiği bir e-postada da Suudi Arabistan'ın yeni veliaht prensi Muhammed bin Selman'ı "ülkenin umudu" olarak niteliyor, "Muhammed bin Selman ile birlikte gerçek bir değişimin geldiğini görüyoruz. Bu yüzden heyecanlıyız. Sonunda bir umut gördük ve başarmak zorundayız."