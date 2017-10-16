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    Yazılım mühendisliği konuşulacak

    Hürriyet Eğitim
    16.10.2017 - 12:37 | Son Güncelleme:

    Türkiye yazılım sektörüyle, bu alanda çalışan akademisyenler, 18-20 Ekim arasında 11. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu’nda bir araya gelecek.

    Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS), Türkiye yazılım sektörüyle bu alanda çalışmalar yapan akademisyenleri bir araya getirerek yazılım mühendisliğindeki son gelişmelerin ve araştırmaların paylaşılmasını sağlıyor. Alanya Hamdullah Emin Paşa (Alanya HEP Üniversitesi) ve Atılım Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenecek 11. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, 18-20 Ekim tarihlerinde Alanya HEP Üniversitesi yerleşkesinde yapılacak. Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doç. Dr. Murat Karakaya, Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr Çiğdem Turhan ve Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Yazıcı, 18 Ekim Çarşamba günü gerçekleşecek Sağlık Bilişimi/Eğitim Oturumunda konuşacak. Sempozyuma, Atılım Üniversitesi’nden ayrıca Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Güzin Tirkeş ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi İbrahim Cereci de katılacak.

     

     

     

    Etiketler: akademisyen
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