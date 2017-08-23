Avrupa Ligi’nde önümüz açık

Abdullah Avcı, rövanş öncesi yaptığı açıklamada enteresan bir noktaya değinmişti: “İlk maçta onlar topu dolaştırdı, biz de meşin yuvarlağın peşinden koşup yorulmuştuk.

Bu müsabakada öyle olmayacak.” Sanırım ilk maçtaki görüntüye anti-tez olarak da, savunmadan bol hazırlık pasıyla çıkmayı ve bu yolla rakibi koşturmayı hedeflemiş. Ama işlerin ilk 1 saatte planladığı gibi gittiğini söylemek güç.

Maçın birinci dakikasından itibaren Başakşehirliler bolca hazırlık pası yaptılar, bolca da top kaptırdılar. Sevilla, yakaladığı pozisyonların yarısından fazlasını, bizim kayıplarımız sonucu üretti. Escudero’nun golü de, Mercado’nun direkten dönen topu da bu tarz kayıpların devamı idi. Sevilla gibi savunmadan hücuma geçiş konusunda çok hızlı davranan bir takıma karşı çıkarken sürekli top kaybetmek, pek iyi bir fikir değildi sanki.

ÖNDER ADEBAYOR

Üstelik de Sevilla hem ilk maçta, hem de ikinci maçta her iki devrenin ilk 15 dakikalarında olağanüstü bir baskı yaptı. İlk maçta N’zonzi ve Banega’nın baskısına karşı koyamamıştık. Bu maçta da Banega’ya süper bir Correa desteği vardı. Çok yaklaştık ama çok zordu bunca kaliteli oyuncuya karşı deplasmanda kazanmak doğrusu.

Kazanamasak da, elensek de, çok keyif aldığımız bir 180 dakikaydı bu. Özellikle maestro Adebayor önderliğinde gerek ilk maçta, gerek ikinci maçta ziyadesiyle gol pozisyonu ürettik. Sevilla karşısında kazanılan tecrübenin, Avrupa Ligi’nde çok işe yarayacağı kesin. Ben bu Başakşehir’in gruptan çıkma ihtimalini çok güçlü görüyorum doğrusu.