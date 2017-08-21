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Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

Penaltı kararı yüzde 100 doğru

21 Ağustos 2017

SON zamanların Fenerbahçe-Trabzonspor maçlarının değişmez ismi Ali Palabıyık, dün toplam 45 faul çalarak iki takımı faul düdükleriyle kontrol altında tutmaya çalıştı.

Oyunun tempo kazanmasına engel oldu, çünkü maç kızışsın istemedi. Trabzonlu Bero maç boyu taktik fauller yaptı. Hakem bunu çözemedi. Ancak 85’te Bero’ya bir sarı kart gösterdi ve sahaya Alper’i durdurmak için çıkan oyuncu 2 dakika sonra kenara alındı. Hakemin Fenerbahçe lehine verdiği penaltı kararı ise yüzde 100 doğru bir karardı.

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