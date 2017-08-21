Penaltı kararı yüzde 100 doğru

Oyunun tempo kazanmasına engel oldu, çünkü maç kızışsın istemedi. Trabzonlu Bero maç boyu taktik fauller yaptı. Hakem bunu çözemedi. Ancak 85’te Bero’ya bir sarı kart gösterdi ve sahaya Alper’i durdurmak için çıkan oyuncu 2 dakika sonra kenara alındı. Hakemin Fenerbahçe lehine verdiği penaltı kararı ise yüzde 100 doğru bir karardı.