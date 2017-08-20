Yerini bilmiyor, uzaktan yiyor

GEÇEN sezonun sürpriz ismiydi. Evet, Lyon ve F.Bahçe derbisinde iki büyük hata yapmıştı, fakat birçok maçta inanılmaz kurtarışlara da imza atmıştı.

Fabri’den söz ediyorum. ‘Çizgi kalecisi’ Tolga, defans arkasına uzun toplara çıkmadığı ve çıktığında da genelde başarısız olduğu için Beşiktaş taraftarının gönlünden düştü.

Buna karşın ayağını daha iyi kullanan ve kalesini terk etmekte beis görmeyen Fabri, siyah beyazlılara Neuer gibi gelmişti. Birkaç kritik hatasına rağmen siyah beyazlı camia sezon sonunda İspanyol eldivenden razıydı. Ne var ki hazırlık maçları dahil, yeni sezona pek iyi bir giriş yapamadı ve tartışma konusu oldu.

BEŞİKTAŞ ÖYLE KALECİLER GÖRDÜ Kİ!

OTURUP Fabri’nin yediği tüm golleri bir kez daha izledim. ‘Kusur arayan gözle’ bakınca ister istemez birçok sıkıntı buluyorsunuz. Karşı karşıyalarda ve yakın mesafelerde genelde iyi. Misal, son Antalya maçında Eto’o’nun ayağından aldığı top...

Kalesini terk etmekten çekinmiyor. Yan toplarda da cesur ama birçok pozisyonda topu kontrol etmekte zorlanıyor. Neyse ki bunların çoğunda hakemler faul çalıyor. Fabri’nin yediği gollere bakınca ortaya özetle şu görüntü çıkıyor: Doğru yer tutmada ve uzaktan şutlarda büyük sıkıntısı var.

İspanyol, kapattığı köşeden de çok fazla gol yiyor. Bu saatten sonra stili değişir mi? Zor ama gerektiğinde çizgiye yakın kalabilse fena olmaz. Ama tüm bunlara rağmen Fabri’nin kredisi tükenmiş değil, zira Beşiktaş öyle kaleciler gördü ki, onu hemen harcama lüksüne sahip değil.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

MAÇ: 46

YEDİĞİ GOL: 50

GOL YEMEDİĞİ MAÇ : 16

AVRUPA’DA YEDİĞİ HATALI GOLLER

- İSTANBUL’daki Kiev maçında golü kapattığı köşeden yedi (1-1).

- Napoli deplasmanındaki ilk golde yan topu elinin altından kaçırdı (2-3).

- İstanbul’da Napoli’den de uzaktan gol yedi (1-1).

- İstanbul’da Benfica’nın attığı 2. gol de uzaktan bir şuttu ve öndeydi (3-3).

- Beer Sheva deplasmanında gereksiz çıktı. Geriye dönemedi, golü yedi (1-3).

- Beer Sheva rövanşında kapattığı köşeden golü yedi (2-1).

- Lyon deplasmanında rakibi çalımlamak isterken 2. golü yedi. Ki bu en büyük hatasıydı ve genel görüş UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale mal oldu (2-1).

TÜRKİYE’DE YEDİĞİ HATALI GOLLER

2016-17

- 3. HAFTA

Karabük maçında yediği golde yanlış köşeye hamle yaptı (3-1).

- 9. HAFTA

Gençlerbirliği deplasmanında kalesini terk edip arkadaşıyla çarpıştı ve golü yedi (1-1).

- 15. HAFTA

Kasımpaşa deplasmanında yediği birinci golde pozisyon almakta gecikti (2-1).

- 20. HAFTA

Karabük deplasmanında yediği birinci golde kalesini gereksiz yere terk etti (2-1).

- 27. HAFTA

Trabzon’da ikinci golü kapattığı köşeden yedi (3-4).

- 29. HAFTA

Başakşehir deplasmanında 3. golde topu çıkarmak isterken içeri çeldi (3-1).

- 30. HAFTA

F.Bahçe maçında hatalı çıktı, Marcelo kendi kalesine attı (1-1).

2017-18

- SÜPER KUPA

Konyaspor’un uzaktan şutla gelen ilk golünde çok önde bulunuyordu (1-2).

- 2. HAFTA

Kasımpaşa maçında uzaktan yediği iki golü de çıkarabilirdi (2-2).