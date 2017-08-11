Futbolda Neymar kriteri: Hülle

En azından oyuncu satmayı da öğrendiler. Ne var ki Neymar’ın 222 milyon Euro’ya Barcelona’dan PSG’ye gitmesi UEFA kriterlerini tartışılır hale getirdi. Asrın transferi ‘asrın hüllesi’ kokusu da verdi.

Kâğıt üzerinden Neymar, serbest kalmak için Barcelona’ya 222 milyon Euro’yu kendisi ödemiş! Oysa “Nereden buldun” diye sorulması gerekiyor ki bu ‘gelir’in bir de İspanya’nın kasasına girecek vergisi var.

Neymar, 222 milyon Euro karşılığında Katar’ın (PSG’nin sahipleri Katarlı) tanıtım yüzü oluyor ve bu parayla bonservisini alıyor! Bu bir hülle, aksi halde eşyanın tabiatına aykırı. Para gerçekte onun değil. Kulüpler, UEFA kriterlerini aşmak için satın aldıkları oyuncuları kiralık gösterme yoluna da gitmeye başladı. PSG’nin yaptığı da yeni bir yol.

Futbol kulüpleri ezelden beri ‘batık ama iflas etmeyen işletmeler’ olarak tanımlanır. Hal böyle olunca kriterleri istisnalar hariç tüm kulüplerin sürdürülebilir şekilde tutturması zor. Çünkü sermaye insanın bacaklarına yükleniyor. Temenni etmem ama Neymar sakatlanıp futbol hayatı bitse, yapılan tüm yatırım da çöp oluyor.

ORTADOĞU SORUNU

UEFA, kulüplerin gelirlerini tanımlamış ve abartılı sponsorluk ve fonlamalara izin vermeyeceğini deklere etmiştir. Kulüp sahiplerinin bile para koymasına bile sınırlı bir seviyede izin veriyor.

‘Futbolda Ortadoğu sorunu’yla da karşı karşıyayız. Neymar transferi, futbolun gidişatı açısından çok önemli. UEFA ve La Liga yönetiminin alacağı tutuma göre futbolda olumlu veya olumsuz yeni kriterleri gündeme getirecektir.

SİZ ŞEYHİN PARASINI YERKEN İYİ MİYDİ?

BARCELONA Başkanı Bartomeu, Neymar’ın gidişine tepki verirken, “Biz 140 bin üyeli, 118 yıllık bir kulübüz. Şeyh değiliz” dedi. Lakin, ‘kutsal forma’larına tarihte ilk kez paralı sponsoru şeyhlerden aldıklarını unutuyor Bay Bartomeu!

Ve göğüslerinde hâlâ daha da taşıyorlar...

FİKRET ORMAN NİYE SİNİRLENDİ?

5 yıldır başkan olan Fikret Orman, Süper Kupa finali sonrası ‘Bize ceza gelirse dünyayı ayağa kaldırırım’ dedi. Orman ilk kez Demirören yönetimen bayrak açtı. Bu tavır, özellikle son iki yılda krizleri yönetirken yürüttüğü iletişim stratejisiyle ters düşüyor. Son çıkışı iyiye işaret değil!

MEVLANA VE HOLİGANİZM!

KONYASPOR’un tarihinde Beşiktaş’ın özel bir yeri vardır zira Konya şehrinde futbolun öğrenilmesinde Beşiktaşlı Refik Osman Top’un katkısı büyüktür. Bugünkü kulübün temellerinin dayandığı 1922’de kurulan Konya Gençlerbirliği’nin renkleri siyah beyazdır, arması da kartal. Tüm bunlar Beşiktaş’a olan sevgidendir. Bu bilgiler Konyaspor’un bizzat sitesindeki tarihçede de yazar. Süper Kupa finalindeki bazı Konyalıların hıncını görünce utandım.

Hoşgörünün simgesi Mevlana’nın şehrinin insanları ellerinde bıçaklarla stada girmeyi, tarlalarda da yine ellerinde bıçak ve silahlarla poz verip holiganizmin bayraktarlığını yapmayı kendilerine nasıl yakıştırıyorlar? Bu sportif bir karşı duruştan ziyade, siyasi bir konumlanma mı yoksa? Öyleyse durum daha da vahimdir...

PASSO NİYE YOK?

LİGLERDE Passolig’i şart koşan TFF, Türkiye Kupası ve Süper Kupa finalinde Passolig’i devre dışı bırakıyor. Sebep? Madem TFF bunu yapıyor o halde kulüplere ve taraftarlara niye Passolig mecburiyeti getirdi? TFF’nin yaptığı şudur: Ele verir talkımı kendi yutar salkımı!