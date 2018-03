Dilim dilim büyüyecek

1990’ların sonuna doğuru Türkiye pazarına giren fast-food zincirleri arasında en çok dikkat çekenler pizzacılar oluyordu. İstanbul’un en işlek caddelerinde açılan bu restoranlar kısa süre sonra alışveriş merkezlerine ve Anadolu’ya açılmaya başladı. Bugün yerli ve yabancı markalarla büyümesini sürdüren pizza sektörü Türkiye’de 2 milyar liralık ciroyu da aştı. Sektörde faaliyet gösteren 6 marka yıl sonuna kadar 600’e yakın şube açmayı planlıyor. Bu markaların franchise giriş bedelleri ise 35 bin TL’den başlayıp 50 bin dolara kadar çıkıyor.



YERLİ VE YABANCI MARKALAR

Bu yıl yeni şubelerle büyümesini sürdürecek markaların başında Dominos Pizza, Little Caesars Pizza, Pasaport Pizza, PizzaBulls, Pasaport Pizza, Pizza House ve Pide Mania bulunuyor. Bu markalar arasında 2018’de en fazla franchise verecek marka ise Dominos Pizza oldu. Şirket yıl sonuna kadar toplam 380 yeni şube hedefliyor. Markanın franchise giriş bedeli ise 50 bin dolar. Dominos Pizza’yı bu alanda Little Caesars Pizza takip ediyor. Markanın yıl sonuna kadar vermeyi planladığı franchise sayısı ise 100. Little Caesars Pizza’nın franchise giriş bedeli ise 50 bin TL. Franchise giriş bedeli en düşük marka ise Pide Mania oluyor. Pide Mania, pizzanın yanı sıra mönülerinde pideye de yer veriyor. Şirket yıl sonuna kadar 15 yeni şube açmayı planlarken, giriş bedeli olarak da 35 bin TL talep ediyor. Yıl sonuna kadar 20 yeni şube açacak olan Pasaport Pizza ise giriş bedeli olarak 60 bin TL istiyor. Pizza House da yıl sonuna kadar yeni girişimcilerle masaya oturacak. Şirketin yıl sonuna kadar vermeyi planladığı franchise sayısı 30.



2 MİLYAR LİRAYI BULUYOR

Dünyada 40 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olan pizza sektörü Türkiye’de de hızla büyüyor. Özellikle yabancı markaların her yıl yüzlerce franchise verdiği sektörde, anahtar teslim markalı bir pizza restoranının ortalama maliyeti ise 350 bin lirayı buluyor. İş merkezleri ve genç nüfusun yoğun olduğu bölgelerde açılacak bir pizza restoranının geri dönüşü 2 yılı bulurken, bu rakam ortalama bir restoranda 3 yıla çıkabiliyor. Fiyat ve kampanyalarla rekabetin her geçen gün kızıştığı sektörde yerli markaların gücü de artıyor. Cirosu 2 milyar liraya yaklaşan pizza restoranları, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında şube açmaya hazırlanıyor.



EL SIKIŞTIKTAN 6 AY SONRA RESTORAN AÇILIYOR

BİRÇOK marka girişimcilere sağladığı destekle de öne çıkıyor. Sektör temsilcileri, şu bilgileri veriyor: “Girişimcilere destek sağlanıyor. Operasyon detayları konusunda pratik ve teorik eğitimler veriliyor. Bu eğitimlerde başarı önem arz ediyor. Markalar yatırımcıdan franchise giriş bedelinin yanında belli bir sermayeye sahip olunmasını istiyor. Restoranların cirosundan değişen oranlarda pay alınıyor. Büyük markalar ayrıca reklam katkı payı da talep edebiliyor. Markayla anlaşan bir yatırımcının faaliyete başlaması yaklaşık 6 ay sürebiliyor. Yapılan yatırımın geri dönüşü için en önemli kriter mekan ve nüfus yoğunluğu olarak gösteriliyor. Kira ve yatırım miktarı da geri dönüş için önemli faktörlerin başında geliyor.”