“Haluk Levent’e mi sığınacağız” duygusu

Taksim-Tarlabaşı’nda 19 yaşında bir genç kız babası tarafından evde korkunç şekilde darp ediliyor, görüntüleri yatalak anne tarafından çekiliyor.
Görüntüler sosyal medyaya düşüp infial yaratınca, Tuğba’ya ilk ulaşanlardan biri Haluk Levent oldu.
Bunun üzerine “Başımıza bir şey gelse Haluk Levent’e mi sığınacağız” diyenlerin sayısı o kadar arttı ki sosyal medyada, sonunda;
“Yiğidi öldür hakkını yeme. Biz Tuğba kızımızla görüştüğümüz esnada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da devreye girmişti” açıklamasını yaptı Haluk Levent...
Doğru, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu konularda çok hızlı tepki gösteriyor, davalara müdahil oluyor.
Ama Haluk Levent’in hızı...
Hemen Tuğba’ya avukat ayarlaması...
Tuğba’nın sağlık,
geçinme-barınma sorunlarını anında çözmesi “Haluk Levent’e mi sığınacağız” duygusunu artırıyor.
Unutmayın, Haluk Levent’in tek başına başladığı, bir iyilik halkası olarak dalga dalga yayılan AHBAP hareketi şu an ülkede en güvenilir kurum durumunda.
Keza Haluk Levent de en güvenilir ünlü.
Bu arada cani baba gözaltına alındı, umarım adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp sosyal medyada tepkiler artınca yeniden gözaltına alınmaz.
Dün yazdığım adaleti sosyal medyanın dağıttığı bir olayı daha yaşamayız.
Çünkü bakın dün
Yalova’da işyerine yerleştirdiği kamerayla kadın müşterilerini soyunurken gizlice kaydettiğini itiraf eden fotoğraf stüdyosu sahibi serbest bırakıldı.
Aşk mı bu?
“Hayat Devam Ediyor” dizisinde çocuk gelini canlandıran Meltem Miraloğlu,
80 yaşında zengin bir Amerikalı ile evlenmiş.
Dizide 15 yaşında bir çocuk gelin olarak 70 yaşında bir adamla evlendiriliyordu. Gerçek hayatta ise 32 yaşındayken 80’inde bir eş buldu kendine.
Daha 30’lu yaşların başında bir kadın, kendinden 48 yaş büyük bir adamla neden evlenir?
Kimse kusura bakmasın da ben buna aşk demem.
Kafada gizli bir ajanda olmadan böyle bir evlilik gerçekleşebilir mi?
Hadi en hafif tarafından düşünelim, belki Green Card
almak için anlaşmalı evlilik yapmıştır diyelim.
Bakın Gönül Hanım (Yazar) bana kızıyorsunuz ama sadece kendinden çok büyük sevgili bulan erkekler için yazmıyorum bunları, kadınlar için de aynı şeyleri söylüyorum...
Lordlar ve lady’ler...
Türkiye’de ne çok lord ve lady varmış meğer...
İskoçya’da
1 metrekare sembolik toprak alana lord’luk ve lady’lik unvanı veriliyormuş.
750 lira civarında bir para vermeniz yeterli bunun için.
Lord’luk ve lady’lik sertifikası alan ünlüler arasında kimler yok ki; Beren Saat, Beyazıt Öztürk, Sibel Can, Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Çağla Şıkel, Kenan Doğulu, Hazal Kaya...
Aklınıza kim geliyorsa lord ve lady’ymiş meğer memlekette. Bu haberi görünce, kesin bir PR işi bu dedim.
Baktım bir Türk, şirket kurmuş bunun satışını gerçekleştiriyor; Türkiye’de lord ve lady sertifikası olan 40 bin kişi olduğunu söylüyor.
Saydığı ünlüler de cabası...
Ünlülerin ismini kullanarak, sevgilisine ilginç bir hediye vermek isteyenleri lord’luk, lady’lik ayağına tavlamak istiyor belli ki...
Çok merak ediyorum; cebinden 750 lira çıkarıp veren ve lord/lady olmak için 1 metrekare toprak peşinde koşan ünlü biri gerçekten var mı?
Mesela ben Sibel Can’a sordum, ki kendisinin Miami’den Cannes’a yurtdışında pek çok yerde evi vardır; “İskoçya’da bırak 1 metrekareyi, 1 santimetrekare bile toprağım yok” dedi. Yani Sibel Can ‘lady’ değilmiş. Diğerlerinin de lord ve lady olmadığına bahse girerim. Ünlülerin adını kullanarak böyle ucuz reklam yapmak ayıp oluyor.
Deneme çekimi yapmak ‘dünyaya açılmak’ oldu
“Meryem Uzerli dünyaya açılıyor” başlığını görünce bir sevindim, sormayın. Severim çünkü Meryem’i...
Oh ne güzel, sonunda şeytanın bacağını kırdı diyordum ki, o da ne!
Netflix’in Alman yapımı başarılı dizisi “Dark” için deneme çekimi yapmış Meryem Uzerli. Ne demek bu?
Yani ecnebice “auditions” denilen, oyuncunun rol için girdiği seçme sınavı...
Meryem gibi onlarca oyuncuya deneme çekimi yapılıyor ve role en çok kim uygunsa o seçiliyor.
Bizde de uzun süredir yapımcıların, yönetmenlerin başvurduğu bir yöntemdir bu. En iyi cast’ı oluşturmak, oyuncular arasında en iyi uyumu yakalamak için yapılır.
Sadece ve sadece bunu yapan Meryem için “Dünyaya açılıyor” demişler!
İlk gördüğüm anda sevindiğim bu habere sonra Meryem adına üzüldüm.
Çünkü Meryem bu kadar küçülmeyi hak etmeyecek kadar yetenekli. Eminim kendisi de bu haberden bihaberdir ve görünce benim kadar üzülmüştür.
“Haluk Levent’e mi sığınacağız” duygusu
Taksim-Tarlabaşı’nda 19 yaşında bir genç kız babası tarafından evde korkunç şekilde darp ediliyor, görüntüleri yatalak anne tarafından çekiliyor.
Görüntüler sosyal medyaya düşüp infial yaratınca, Tuğba’ya ilk ulaşanlardan biri Haluk Levent oldu.
Bunun üzerine “Başımıza bir şey gelse Haluk Levent’e mi sığınacağız” diyenlerin sayısı o kadar arttı ki sosyal medyada, sonunda;
“Yiğidi öldür hakkını yeme. Biz Tuğba kızımızla görüştüğümüz esnada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da devreye girmişti” açıklamasını yaptı Haluk Levent...
Doğru, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu konularda çok hızlı tepki gösteriyor, davalara müdahil oluyor.
Ama Haluk Levent’in hızı...
Hemen Tuğba’ya avukat ayarlaması...
Tuğba’nın sağlık,
geçinme-barınma sorunlarını anında çözmesi “Haluk Levent’e mi sığınacağız” duygusunu artırıyor.
Unutmayın, Haluk Levent’in tek başına başladığı, bir iyilik halkası olarak dalga dalga yayılan AHBAP hareketi şu an ülkede en güvenilir kurum durumunda.
Keza Haluk Levent de en güvenilir ünlü.
Bu arada cani baba gözaltına alındı, umarım adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp sosyal medyada tepkiler artınca yeniden gözaltına alınmaz.
Dün yazdığım adaleti sosyal medyanın dağıttığı bir olayı daha yaşamayız.
Çünkü bakın dün
Yalova’da işyerine yerleştirdiği kamerayla kadın müşterilerini soyunurken gizlice kaydettiğini itiraf eden fotoğraf stüdyosu sahibi serbest bırakıldı.
Aşk mı bu?
“Hayat Devam Ediyor” dizisinde çocuk gelini canlandıran Meltem Miraloğlu,
80 yaşında zengin bir Amerikalı ile evlenmiş.
Dizide 15 yaşında bir çocuk gelin olarak 70 yaşında bir adamla evlendiriliyordu. Gerçek hayatta ise 32 yaşındayken 80’inde bir eş buldu kendine.
Daha 30’lu yaşların başında bir kadın, kendinden 48 yaş büyük bir adamla neden evlenir?
Kimse kusura bakmasın da ben buna aşk demem.
Kafada gizli bir ajanda olmadan böyle bir evlilik gerçekleşebilir mi?
Hadi en hafif tarafından düşünelim, belki Green Card
almak için anlaşmalı evlilik yapmıştır diyelim.
Bakın Gönül Hanım (Yazar) bana kızıyorsunuz ama sadece kendinden çok büyük sevgili bulan erkekler için yazmıyorum bunları, kadınlar için de aynı şeyleri söylüyorum...
Lordlar ve lady’ler...
Türkiye’de ne çok lord ve lady varmış meğer...
İskoçya’da
1 metrekare sembolik toprak alana lord’luk ve lady’lik unvanı veriliyormuş.
750 lira civarında bir para vermeniz yeterli bunun için.
Lord’luk ve lady’lik sertifikası alan ünlüler arasında kimler yok ki; Beren Saat, Beyazıt Öztürk, Sibel Can, Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Çağla Şıkel, Kenan Doğulu, Hazal Kaya...
Aklınıza kim geliyorsa lord ve lady’ymiş meğer memlekette. Bu haberi görünce, kesin bir PR işi bu dedim.
Baktım bir Türk, şirket kurmuş bunun satışını gerçekleştiriyor; Türkiye’de lord ve lady sertifikası olan 40 bin kişi olduğunu söylüyor.
Saydığı ünlüler de cabası...
Ünlülerin ismini kullanarak, sevgilisine ilginç bir hediye vermek isteyenleri lord’luk, lady’lik ayağına tavlamak istiyor belli ki...
Çok merak ediyorum; cebinden 750 lira çıkarıp veren ve lord/lady olmak için 1 metrekare toprak peşinde koşan ünlü biri gerçekten var mı?
Mesela ben Sibel Can’a sordum, ki kendisinin Miami’den Cannes’a yurtdışında pek çok yerde evi vardır; “İskoçya’da bırak 1 metrekareyi, 1 santimetrekare bile toprağım yok” dedi. Yani Sibel Can ‘lady’ değilmiş. Diğerlerinin de lord ve lady olmadığına bahse girerim. Ünlülerin adını kullanarak böyle ucuz reklam yapmak ayıp oluyor.
Deneme çekimi yapmak ‘dünyaya açılmak’ oldu
“Meryem Uzerli dünyaya açılıyor” başlığını görünce bir sevindim, sormayın. Severim çünkü Meryem’i...
Oh ne güzel, sonunda şeytanın bacağını kırdı diyordum ki, o da ne!
Netflix’in Alman yapımı başarılı dizisi “Dark” için deneme çekimi yapmış Meryem Uzerli. Ne demek bu?
Yani ecnebice “auditions” denilen, oyuncunun rol için girdiği seçme sınavı...
Meryem gibi onlarca oyuncuya deneme çekimi yapılıyor ve role en çok kim uygunsa o seçiliyor.
Bizde de uzun süredir yapımcıların, yönetmenlerin başvurduğu bir yöntemdir bu. En iyi cast’ı oluşturmak, oyuncular arasında en iyi uyumu yakalamak için yapılır.
Sadece ve sadece bunu yapan Meryem için “Dünyaya açılıyor” demişler!
İlk gördüğüm anda sevindiğim bu habere sonra Meryem adına üzüldüm.
Çünkü Meryem bu kadar küçülmeyi hak etmeyecek kadar yetenekli. Eminim kendisi de bu haberden bihaberdir ve görünce benim kadar üzülmüştür.