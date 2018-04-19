Bunu da gördük!

Ama ne mesaj!

Böylesini ilk kez görüyoruz.

Anadan üryan çekilmiş bir video...

Daha önce DM’den atılan mesajları, davetkar fotoğrafları, sosyal medyadan yazma hadiselerini görmüştük de bu kadarına rastlamamıştık.

Sonra da bu yüzden diğer kardeşiyle hastanelik olana kadar saç saça baş başa kavga etmişler zaten.

Bu kadar ucuzluğa söylenecek tek şey var;

Yere batsın sosyal medyanız, canlı yayınız, Whatsapp’ınız...

Kadınlığı bu kadar ayaklar altına aldığınız için de yazıklar olsun size.

Türk popunu AVM’ler ayakta tutuyor

Popçular bir dönem belediye konserlerinden iyi para kazanıyordu. Şimdi belediye konserlerinin yerini AVM’ler aldı.

Kısa bir süre öncesine kadar AVM’lerde sahneye çıkan şarkıcılara burun kıvrılırdı, bugün artık Tarkan dışında neredeyse hepsi AVM’lerde.

Hatta önceki gün İstMarina’da Kenan Doğulu ve Ajda Pekkan birlikte sahneye çıkarak bu işin zirve noktası oldular.

Aynı yerde yarın Murat Boz sahne alacak.

Harbiye Açıkhava’da yaz konserlerini düzenleyen Pera Organizasyon ise bir süredir Mall of İstanbul’da ücretli konserler yapıyor. Herkes orada, en son Gülşen sahneye çıktı.

Sadece İstanbul değil, Anadolu’daki pek çok AVM’de düzenlenen ücretsiz konserlerde de bütün popçular çıkıyor.

Eskiden burun kıvırdıkları mecra artık can simidi haline dönmüş durumda.

Bu kadar ücretsiz konserin üzerine, paralı konsere kim gider, o da başka bir tartışma konusu.

Bağırma, ceza kes

Polis otosu megafonundan trafikteki sürücülere fırça atan polislere illa ki rastlamışsınızdır.

Çocuğunu azarlar gibi sürücüleri azarlıyorlar.

Emniyet Müdürlüğü bu konuda trafik polislerini eğitimden geçirmeli.

Kimseye haddini bildirme yeri değil o polis otosu megafonları.

Uyarı için elbette kullanılır ama fırça atmak için değil.

Fırça atılacak kadar ağır bir durum varsa, zaten iner cezayı yazarsın, gerekiyorsa aracı bağlarsın.

Bakıyorum bizim trafik polisleri fırça atıyor ama ceza yazmıyor.

Trafiğin böyle yönetildiğini de bir tek bizde gördüm.

Davayı çekmelisin Gülben...

Seren Serengil’den sonra Erol Köse de 3 gün zorlama hapis cezasıyla karşı karşıya...

Gerekçe aynı; karar olmasına rağmen ekranda Gülben Ergen hakkında yorum yapmaları.

Ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çıkarılan 6284 sayılı kanunun bu amaçla kullanılmasını başından beri en çok ben eleştiriyorum.

Seren’in sürecini yakından bildiğim için dün Erol’u arayıp sordum “Karar çıktı mı?” diye.

Üst mahkeme 10 güne karar verecekmiş.

Gülben şikayetini geri çekmezse büyük olasılıkla Erol Köse de 3 gün hapis yatacak.

Pek çok hatırlı kişinin şikayetini çekmesi için araya girdiğini öğrendim.

Erol bana, “Bana göre bir yasa ihlali olmasa da belli ki Gülben’i kırmışız. Ölümlü dünyada küslüğe gerek yok. Daha dikkatli olmam gerekir, gönül almak isterim” dediği için bu yazıyı yazıyorum zaten.

Erol bunu söylemişken Gülben’in bu saatten sonra ısrarcı olmasının anlamı yok artık.

Bu imajın Gülben’e de bir faydası yok.

“Önüne geleni hapse attıran kişi” olarak anılmak uzun vadede yaralar seni Gülben.

Bak Erol adım attı, gel sen de bir adım at ve bu davadan vazgeç.

Erol da bir A1 şarkı ve özürle senin gönlünü alır, olur biter.

Magazin dünyasından şu hapis olayını hep birlikte kaldırıp atalım.

Tebrikler Daçka...

2013-2014’te Doğuş Grubu, Darüşşafaka basketbol takımına uzun süreli sponsor olduğunda takım 2. ligdeydi.

1 yıl sonra birinci lige yükseldiler, takım oldular, seyirci topladılar, Daçka diye markayı cilaladılar.

Sonunda da EuroCup şampiyonu oldular.

Önümüzdeki yıl THY Euroleague’de mücadele edecekler.

Grubun inanması, İbrahim Kutluay gibi bu işin en iyilerinden birinin işin başına getirilmesi, takımın, koçun azmetmesi bu zaferi getirdi.

5 yılda nereden nereye geldi Darüşşafaka...

Büyük bir başarı hikayesine imza attılar.

Doğuş sponsor olmasaydı bugün esamesi bile okunmayacaktı.

Yıllardır takımlara ve bireysel sporculara destek olan markaları/grupları bu yüzden alkışlıyorum işte...



