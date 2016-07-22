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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yaşasın Demokrasi
Zeynep Bilgehan
22.07.2016 - 16:53, Son Güncelleme:

‘Kafam kesilmedi, ben hayattayım!’

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‘Kafam kesilmedi, ben hayattayım!’

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında birçok yalan haber yayıldı. Aralarında en çarpıcısı Boğaziçi’nde bir askerin başının kesilerek öldürüldüğü haberiydi. Sosyal medyada ‘İşte o asker’ diye paylaşılan fotoğrafın sahibi muhasebeci Burak Salıvermez ortaya çıktı, haberlere tepki gösterdi. Mitinglerde ilgi odağı oldu.

Darbe girişiminde İstanbul Boğaziçi Köprüsü’nü kontrol eden askerler yoğun çatışmalardan sonra 16 Temmuz sabahı saat 06.40’ta elleri havada teslim oldu. Yaklaşık 50 asker polis tarafından gözaltına alındı. Ancak bu esnada hiç de hoş olmayan olaylar yaşandı. Köprü üzerinde toplanan bir grup, askerleri linç etti. Bu arada bir askerin başının kesilerek öldürüldüğü yönünde haberler çıktı. İddia öyle bir yayıldı ki MHP lideri Devlet Bahçeli bile grup konuşmasında, darbe girişimi sırasında darp edilen Mehmetçiklere ilişkin konuşurken “Doğru olup olmadığı henüz belli değilse de bir askerin kafasının kesilmesi tarihle izahı olmayan canavarlıktır” diye bu konuya değindi. Ancak ‘başı kesilen er haberi’ 17 Temmuz’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yalanlandı. Aynı günün akşamında da sosyal medyada ‘Kafası kesilerek öldürüldü’ denilerek fotoğrafı paylaşılan Burak Salıvermez, “İşte sapasağlamım” diyerek ortaya çıktı ve hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi.

‘Kafam kesilmedi, ben hayattayım’

Fotoğrafı paylaşılan genç, 23 yaşındaki Burak Salıvermez’di. Askerliğini 2013’te Şanlıurfa’da yaptıktan sonra 2014’te terhis olmuştu. 

‘HERKES PERİŞAN OLDU’

Fotoğrafı paylaşılan genç, 23 yaşındaki Bahçelievler doğumlu Burak Salıvermez’di. Avcılar’da yaşıyordu. Askerliğini 2013’te Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaptıktan sonra 2014’te terhis olmuştu. Muhasebeciydi. Anadolu Ajansı’na açıklamalarda bulunan Salıvermez, “Beni bir günde öldürdüler. Yalan haberlerle benim ve ailemin hayatını perişan ettiler. Ailem ve arkadaşlarım hâlâ şokta. Annem, babaannem, amcam, halam kısaca bütün akrabalarım perişan oldu. Birileri dezenformasyon amaçlı olarak fotoğrafımı kullandı. Bu yapılacak bir şey değil. Yapanların suç işlemiş olduğunu düşünüyorum. Kendilerini benim yerime koysunlar. Aynı şey onlara yapılmış olsaydı aileleri neler yaşardı? Ailemi üzmeye kimsenin hakkı yok. Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir günde bu gibi yalanlar bizleri çok çok üzdü. Bu yalan haberi yapanlar ve yayanlar hakkında dava açacağım” diye çıkan yalan haberlere isyan etti.  

HAYRANLARIYLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Salıvermez ilerleyen günlerde yaşadığı Avcılar’daki darbeyi protesto mitinglerine katıldı. Onu görenler etrafını sararak birlikte fotoğraf çektirmek için çaba harcadı. Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan’ın çağrısıyla yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı mitingde Salıvermez, ilçedeki siyasi parti başkanları, CHP’li Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ve Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç’ın yayımladığı ortak deklarasyon okunurken platformda kaldı. Kaymakam Doğan’ın “FETÖ’nün algı operasyonu yaparak katledildiğini öne sürdüğü Burak kardeşimiz de aramızda” diye anons ederek mikrofona davet ettiği Salıvermez konuşma yaptı; “Asker anne ve babalarımız var. Çıkarılan asılsız haberleri düşünün. Çok şükür; ben ölmedim yaşıyorum. Şehitlerimize rahmet diliyorum” dedi.

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