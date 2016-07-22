Basın darbeyi başarılı ilan etti!
Uluslararası toplumdan demokrasiye destek ve darbeyi kınama mesajları gelirken, 2013’te askeri darbeyle işbaşına gelmiş olan Abdülfettah El Sisi yönetimindeki Mısır hükümetinin, darbe girişimine karşı sessiz bir tutum takınması dikkat çekti.
Dahası Mısır’ın, geçici üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Türkiye’deki darbe girişiminin kınanmasıyla ilgili açıklama yapmasını engellediği bildirildi.
Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği, Mısır Dışişleri Bakanlığı’na, darbe girişimi sonrasındaki sessiz tutumu nedeniyle duyulan rahatsızlığı iletirken, Mısır’da yayınmlanan gazeteler, darbe girişimiyle ilgili haberleri darbe başarılı olmuş gibi verdi.
Mısır’ın darbe girişiminin ardından sessiz kalmasıyla ilgili açıklama yapan Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Ali Rıza Güney, “Terörist darbe girişimine ilişkin uluslararası toplumun genelinde dayanışma ve taziye mesajları aldığımız bir dönemde, Mısır’dan en ufak bir destek mesajı alamamış olmamızın ülkemizde yarattığı hayal kırıklığı da Mısırlı muhatapların bilgisine sunuldu” diye konuştu.
Seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin 2013’te devrildiği askeri darbenin ardından Müslüman Kardeşler Hareketi’nin büyük ölçüde sessizleştirildiği Mısır’da, darbe girişimini kınayanlar da oldu. ‘Darbeyi Ret ve Meşruiyeti Destek İçin Ulusal İttifak’ içinde yer alan Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın siyasi kanadı Hürriyet ve Adalet Partisi, Vasat Partisi, Güçlü Mısır Partisi ve Vatan Partisi ise başarısız darbe girişimini kınadıklarını belirttiler.
Mısır basınında darbe girişimiyle ilgili yayınlarsa kelimenin tam anlamıyla fiyasko oldu. Ülkede üç gazete, darbe girişiminin ‘başarıya ulaştığını’ ilan eden manşetlerle çıktı.
YALAN HABER, SOSYAL MEDYADA DALGA KONUSU
Mısır’da yönetime yakınlığıyla bilinen El Ahram gazetesi, birinci sayfadan verdiği haberde ‘Türk ordusu Erdoğan’ı devirdi’ manşetiyle çıkarken, El Vatan gazetesi ise ‘Ordu, Türkiye’de kontrolü ele geçirdi ve Erdoğan’ı tahttan indirdi’ manşetiyle çıktı. Mısır’da gazetelerin baskıya girdiği saatlerde Türkiye’de darbe girişimi önlenmişti.
Sada el Balad adlı TV kanalındaki bir talk-show’un sunucusu Ahmed Musa ise yayınında, “Öncelikle Türkiye’de olan biten bir darbe değildir. Hiçbir şekilde! Türk ordusunun içinden çıkmış bir devrimdir. Ve Türk ordusu ne zaman devrim yaparsa her zaman kazanmıştır” sözleriyle bir skandala imza attı.
Mısır’daki medyanın darbecileri ‘başarılı’ ilan etmesi, ülkede sosyal medyada da alay konusu oldu. Bir Twitter kullanıcısı, “Mısır gazetelerinin sayfalarına bakılırsa darbe zafere ulaşmış!” diye tweet atarken, bir diğeri de şöyle yazdı: “Türkiye’de asker Erdoğan’a karşı darbe yaptığında, bazı kişiler ‘Allah Sisi’ye meydan okuyan herkesi cezalandıracak’ dediler. Darbe başarısızlığa uğradığındaysa aynı kişiler darbenin aslında Erdoğan tarafından yapıldığını iddia ettiler.”
SURİYE ‘SOKAKTA KUTLAMA VAR’ YALANI
Bölgede, Türkiye’deki darbe girişimini kınamayan liderlerden bir diğeri de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’dı.
Rejim yanlısı kanallar “Darbe başarılı oldu, sokakta kutlama var” şeklinde yalan haber yaptı. Samaa TV kanalı, Türkiye’de darbecilerle halk arasında çatışmaların devam ettiği saatlerde, darbenin ‘başarılı olduğu ve sokaklarda kutlamalar yapıldığı’ şeklinde asılsız iddialar ortaya attı.
Hatta Samaa kanalı sunucusu, Suriyeli siyasi analist Uqail Mahfuz’la yaptığı bir röportajda kendisine şu skandal soruyu bile yöneltti: “En kötü senaryoda, Erdoğan iktidarda kalsaydı ne olurdu?”
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