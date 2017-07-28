Yasaklamıyorlar kullanıyorlar

FİNANS dünyasının gündeminde sanal (dijital/kripto) paralar var. En büyük özelliğinin hiçbir banka kullanılmadan cüzdan cüzdana (peer to peer) direkt para transferi yapılabilmesi olan sanal paralar, kullanıcıların arasında hızla popüler olmaya başladı. 2013’te 84 dolarlık piyasa değeriyle işlem görmeye başlayan sanal para, kısa sürece 1000 doların üzerine çıktı. Ancak cüzdandan cüzdana bağımsız olarak kullanılabildiği için illegal kişilerin de gözdesi oldu. Bu da Bitcoin’in büyük bir değer kaybetmesini sağladı. 2015 sonlarına doğru sanal paranın değeri 200 dolar civarına kadar geriledi. Ancak teknoloji meraklılarının Bitcoin’e olan ilgisi hiç bitmedi, aksine arttı.



DEĞER KAZANIYOR

2016 başından itibaren yeniden toparlanmaya başlayan Bitcoin, geçen ay başında zirveye ulaştı ve 3 bin doları geçti. Şu andaki değeri 2 bin 600 dolar civarında ve pazar büyüklüğü ise 45 milyar doları aşmış durumda. Popüler diğer bir sanal para birimi cinsi ise Ethereum. Hızlı artışıyla dikkatleri üzerine çeken yeni sanal para biriminin 2017 Ocak ayı başındaki değeri 10 dolardı. Ethereum bugün 200 dolar değere sahip. Kısacası sanal para ekosistemi şu anda en yeni ekonomi olarak finans dünyasındaki yerini aldı.

Merkez bankalarından bağımsızdan olduğu için takip edilemeyen bir para cinsi olan sanal paralar, birçok ülkeyi harekete geçirdi. Bazı ülkeler, sanal parayı yasaklamaya çalışırken bazı ülkelerse tam tersine sanal paraların kullanımına destek vererek vergilendirmeye çalışıyor. Hangi ülkelerin sanal paralara destek verdiğini araştırdık. İşte o ülkeler...



ABD: Sayıca en çok kripto paraya ev sahipliği yapan ülke. Kullanıcıların Bitcoin platformlarından banka hesaplarına transfer yaptıkları paralardan farklı oranlarda vergi kesiliyor. ABD sanal para üzerinden vergi alsa da, bazı tartışmalar da sürüyor. Bunlardan biri de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), sanal para birimi Bitcoin’in Borsa Yatırım Fonu olmak için yaptığı başvuruyu kabul etmemesi oldu.

Avustralya: Ülke, sanal paralara uyguladığı çifte vergilendirmeyi kaldırdı ve emtia olarak değerlendirmeye başladı. Avustralya Borsası ise blockchain (Blok-Zincir) teknolojisini test ediyor. Avustralya Postası, servislerini iyileştirmek amacıyla dijital kimlikleri yine blockchain metotuyla geliştirmeye başlayacak.

Danimarka: Nakit kullanımını kaldırmak ve dijital para birimine geçmek isteyen ülkelerin başında geliyor. Kendi merkez bankasından da tamamiyle vazgeçmeden, Bitcoin ve itibari dijital parasını beraberce günlük hayatta kullanmayı planlıyor. Ancak Danimarka Merkez Bankası ise Bitcoin’in bir para olmadığını bu sebeple düzenleme yapmayacağını açıkladı.

Estonya:

Sanal para biriminin altyapısını sağlık ve bankacılık gibi günlük işlemlerde kullanmaya başladı. Ayrıca Estonya, blockchain tabanlı ilk elektronik-oylama sistemini getirdi.



Finlandiya: Finlandiya Vergi İdaresi, sanal paraları bir finansal servis olarak tanımladı. Böylelikle, sanal paralarla yapılan tüm alışverişleri katma değer vergisinden muaf tutmaya başladı.

Güney Kore:

Ülke geçen hafta, Güney Kore, uluslararası bitcoin transferlerini resmen yasallaştırdı ve bitcoin ile ticaret yapan platformlar ve borsa konusunda da düzenlemeler getirme konusunda çalışmalara başladığını duyurdu. İktidarda bulunan Demokratik Kore Partisi Temsilci Park Yong-jin, Güney Kore hükümetinin bitcoin pazarını düzenlemeye hazır olduğunu açıkladı. Park, bitcoin kullanıcılarının ve işletmelerin işlerini kolaylaştıracak ve Güney Kore endüstrisinin büyümesini sağlayacak 3 temel düzenleme yaptıklarını belirtti.

Hollanda: Hollanda’nın Arnhem şehri Bitcoin kullanımıyla dikkat çekiyor. Şehirde 100’den fazla Bitcoin’le alışveriş yapılabilen mekanlar var. Hollanda bankaları ise blockchain altyapısıyla kendi teknolojilerini geliştirip, giderleri azaltmak için harekete geçti.

Japonya: Ülke, bankacılık sistemini değiştiren bir kanun ile Bitcoin ve diğer tüm dijital para birimlerini yasal olarak tanıdı. Bitcoin ve diğer dijital para birimlerinin tanınmasıyla bu para birimlerinin ticaretinden doğacak kazançlar ‘işletme faaliyetleri veya çeşitli işlemlerden elde edilen gelir’ olarak kabul edildi. Böylece, Bitcoin sermaye kazancı vergisi dahil olmak üzere çeşitli vergilere tabi tutulacak ancak kambiyo işlemlerinden alınan yüzde 8 oranındaki vergi kaldırıldı.

Kanada: Kanada, şu anda hem mevcut olan sanal paraları tanıyor, hem de kendi sanal parasını geliştiriyor. Geçen aylarda ülkeden yapılan açıklamada, Bank of Canada, Royal Bank of Canada ve Kanada Ödemeler Kurumu, ilk resmi kripto para ‘CAD-COIN’ için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

İngiltere:

Sanal para ve blockchain şirketine ev sahipliği yapıyor. Özellikle Bitcoin ile ilgilenen ülke, bu sanal parayla yapılan alışverişlere katma değer vergisi uyguluyor.

İsveç: Nakit kullanımını kaldırmak isteyen ülkelerden. İsveç Merkez Bankası, Riksbank’ın negatif getiri uygulamasından etkilenmemek için İsveç yurttaşlarının Bitcoin kullanabilmesinin önünü açtı. İsveç Finansal Denetleyici Otoritesi, Bitcoin’i ödeme metotu olarak yasallaştırdı.

Rusya: Ülkenin Maliye Bakanı Yardımcısı Alexey Moiseev, ülkesinin kara paranın aklanması için Bitcoin’i 2018 yılında meşru bir finansal araç olarak tanımayı planladığını bildirdi. Rusya Merkez Bankası para aklama ile mücadele için Bitcoin de dahil Kripto Paraları bir araç olarak düşünüyor.