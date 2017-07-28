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    Yangınlarla ilgili iki genç gözaltına alındı

    AA
    28 Temmuz 2017 - 11:36Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 11:36

    Fransa’nın güneyinde farklı bölgelerde çıkan orman yangınlarıyla ilgili olarak iki genç gözaltına alındı.

    FRANSIZ basınında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyindeki farklı bölgelerle Korsika Adası’nda dört gün önce başlayan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken, Martigues bölgesindeki yangında itfaiye görevlileri tarafından olay yerinde görülen 16 yaşında iki genç şüphe uyandırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
    Bazı bölgelerde yangının kontrol altına alındığı ve artık tehlikenin geçtiği, bazılarında ise yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği aktarılan haberlerde, son bilgilere göre pazartesi günden bu yana devam eden yangınlardan etkilenen ormanlık alanın büyüklüğünün 7 bin hektardan fazla olduğu belirtildi.

    14 YILIN EN ŞİDDETLİ YANGINI
    Ülkenin güneyindeki farklı bölgelerle Korsika Adası’nda yaşanan yangınların 2003’ten sonra en şiddetli orman yangınları olduğu kaydedildi. 2003’teki yangınlarda toplam 73 bin hektarlık alan etkilenmişti.

    Yangınlarla ilgili iki genç gözaltına alındı

    Etiketler: Fransa , orman yangınları , Korsika Adası
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