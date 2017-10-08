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    Yan masadan burnuna şampanya

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    08.10.2017 - 23:13 | Son Güncelleme:

    İNTERNETTEN yemek siparişi hizmeti veren bir şirkette çalışan 22 yaşındaki Suzan Dinç arkadaşıyla birlikte eğlenmek için Avcılar’daki bir gece kulübüne gitti.

    10 Eylül 2017 akşamı Avcılar Denizköşkler’deki gece kulübünde iki arkadaş eğlenirken, DJ kabininde garson C.İ. bir müşteri için şampanya patlattı. Patlatılan şampanyanın mantarı 2 metre mesafeden Suzan Dinç’in 2013 yılında ameliyat olan burnuna büyük bir hızla çarptı. Suzan Dinç’in iddiasına göre, kendisi büyük bir acıyla kıvranırken garson ise gülüyordu. Olayı gören işletme müdürü ve işletme sahibi T.K. yanına gelerek olayın kaza olduğunu, şikâyetçi olmamasını, her türlü yardıma hazır olduklarını söyledi.

    TEKRAR AMELİYAT OLMASI GEREKLİ
    Dinç’in gittiği doktor, yaptığı muayeneden sonra, şiddetli çarpmanın etkisiyle burun bölgesinde ödem oluştuğunu, burunda çatlak olduğunu, daha önce ameliyat olan yerde de çökme yaşandığını, tekrar ameliyat masasına yatması gerektiğini söyledi.

    Gece kulübü sahibi T.K. olayın garsondan kaynaklandığını, hastane ile görüşeceklerini ve masrafları ödeyeceklerini söyledi. Hastane 4 bin 500 TL ameliyat masrafı çıkardı. T.K. ameliyatın 2 bin TL’sini vereceklerini, geri kalanını kendisinin ödemesini istedi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Suzan Dinç Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na gece kulübü sahibi T.K. ve garson C.İ. hakkında ‘taksirle yaralama’ suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında T.K. ve C.İ. ile tanıkların ifadelerinin alınacağı, gece kulübü kameralarının çektiği görüntülerin de inceleneceği bildirildi.

    Etiketler: şampanya , Burun ameliyatı , gazetehaberleri
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