Yakalandı, ilk ifadesi 'pes' dedirtti

Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi yakınında bir adam, hastane önünde çocuk arabasında bebeği bulunan ve ağlayan eşinin üzerine yürüyerek tekme attı. Kadının “tamam ayıptır” sözlerine rağmen adam, tekmelemeye devam etti. Bebeğini kucaklayan kadın, hastane önünden kaçarken, yaşanan anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

'YAVAŞ YÜRÜYORSUN' DİYE TEKMELEYEN KOCA GÖZALTINA

Van Valiliği, Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi önünde meydana gelen kadına şiddet olayı ile ilgili açıklama yaptı.

Kadının eşi olduğu belirtilen A.P.’nin Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün 12.00 sıralarında Arıtoprak Mahallesi’nde yakalandığı açıklandı. A.P.’nin eşini yavaş yürümesi yüzünden ettiği kaydedilirken, yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde 02.01.2018 günü 10.20 sıralarında yaşanan olayla ilgili olarak, İl Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili birimlerince gerekli çalışma yapılmıştır. Yapılan incelemede, eşi olduğu öğrenilen kadını darp eden A.P. isimli şahıs 03.01.2018 günü 12.00 sıralarında yapılan operasyonla Arıtoprak Mahallesinde yakalanmıştır. Şahısla yapılan görüşmede; sabah eşiyle hastaneye 2 aylık bebekleri N.P.’yi getirdiklerini, annenin rahatsızlığıyla ilgili olarak diğer binaya geçecekleri esnada annenin yavaş yürümesinden dolayı aralarında tartışma çıktığını ve bu esnada tekme ve darp olayının geliştiğini beyan etmiştir. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



