Würzburg’da bir kahvenin 300 yıl hatırı var

WURZBURG’daki S. Oliver Arena’da gerçekleşen program açılışında konuşan Dr. Latif Çelik, “Viyana önlerinden 3 asır önce güney Almanya’ya çok sayıda Türk esir geldiğini biliyoruz, ama bugün burada Würzburg’a gelenler için toplandık. Yüzbinlerce fincan kahve içilen bu şehirde, bir kahvenin 40 yıl hatırı varsa, kentimizde bir kahvenin 300 yıl hatırı vardır” diye konuştu.

Türk kahvesinin Würzburg’dan batıya doğru yayıldığını belirten Joachim Spatz ise, “Latif Çelik’i 30 yıldır tanıyorum. Ciddi araştırmalarıyla bizlere ışık tutuyor” dedi. Törene katılan Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül de şunları söyledi: “Türk-Alman ilişkileri asırlardır çok samimi bir ikili diyalog şeklinde devam etmiştir. Kültürel sahada, Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkileri, siyasetin çok ötesinde ve asırlardır gelişerek süre gelmiştir. Özellikle hepimizin içtiği kahvenin böyle bir etkinlikle kutlanması ise oldukça hoş bir durumdur.”

Programa Giessen Türk Sanat müziği korosu ve Adana olgunlaşma Enstitüsü, defile, tiyatro, folklor, türkü ve şarkılarıyla sahne aldılar. Etkinliğe katılan konuklara Türk kahvesi ikram edildi.





