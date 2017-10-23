Windows 10’da oyun hilesi yapanlar yandı!

Microsoft, Windows 10 Fall Creators Update, PC’lere 17 Ekim'de dağıtmaya başlamıştı. Güncelleme ile birlikte Windows Karma Gerçeklik ve görev çubuğuna kişilerin entegre edilmesi gibi yenilikleri getirmişti. Eklenen bu özelliklerin yanında oyunlarda hileyi önleyecek bir özellik de bulunuyor. Bu özellik Temmuz ayında yayınlanan Windows 10 Insider sürümünde bulunuyordu.



Şirket, TruePlay isimli hile önleme özelliğini internet sitesinde yayınladı. TruePlay’in ve Valve’ın geliştirdiği hile önleme sistemi VAC’e benzer bir yapısı bulunuyor.

Sistem, oyunlardan veri topluyor ve sıra dışı bir aktivite gözlemlediğinde uyarı oluşturuyor. Daha sonra sistem kötü bir durumun olup olmadığına karar veriyor. Kötü bir durum mevcutsa sistem geliştiricilere durum hakkında bilgi yolluyor.

TruePlay Windows 10’un oyun ayarları içinde devre dışı olarak bulunuyor. TruPlay yalnızca Microsoft Mağaza üzerindeki oyunlar için kullanılabilecek. Yani bu özellik ilk etapta Universal Windows Platform üzerindeki oyunlar için geçerli olacak.