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    Windows 10'a Near Share özelliği geliyor!

    Hürriyet Haber
    13.11.2017 - 07:01 | Son Güncelleme:

    Windows 10'un bir sonraki büyük güncellemesi, herkese Apple'ı hatırlatan bu yeni işlevle gelecek!

    Windows 10'un yeni yayınlanan bir yapısı, sıradaki büyük güncellemeden (Redstone 4) önemli ipuçlarıyla birlikte ortaya çıktı. Yeni yapı, dosya paylaşımını kolaylaştırmak için Apple'ın AirDrop işlevini "taklit ediyor." Hatırlanacağı gibi Google'ın da, benzer bir işlev için çalıştığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

    Near Share adlı yeni işlev, yakındaki bilgisayarlarla Bluetooth üzerinden dosya veya web bağlantısı paylaşmanıza izin veriyor. Böylece elinizin altındaki teknolojiyi kullanabiliyor, dosyayı USB belleğe kopyalamak gibi dolambaçlı yollara başvurmak zorunda kalmıyorsunuz. PC'nizde Bluetooth özelliği varsa Near Share simgesine dokunup Bluetooth menzilindeki cihazlardan birine tıklamanız yeterli. Dosya aktarımının başlaması için alıcı PC'nin bunu kabul etmesi gerekiyor.

    Windows 10a Near Share özelliği geliyor

    Fast ring'e gelen 17035 numaralı yapıdaki diğer özellikler arasında Microsoft Edge'e eklenen sekme susturma özelliği var. Buna ilave olarak Edge'de ekitap okurken sağ tıklayınca görüntülenen işlev menüsü, yeni bir seçenek kazanmış. Bu seçenek, ücretsiz EPUB biçimindeki ekitapları kaydetmenize izin veriyor.

    Diğer küçük yenilikler arasında Windows Mağaza'ya eklenen "Shop Surface" bölümü var. Türkiye'de muhtemelen görünmeyen bu bölüm, Surface cihazlarını ve aksesuarlarını direkt olarak Windows 10 içerisinden satın almanıza izin veriyor.

    Yapı AMD işlemcilerle ilgili ciddi bir sorun yaşadığı için her test kullanıcısına ulaşmış değil. Microsoft, bu sorunu çözmek üzere çalışıyor.

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    Etiketler: air drop , işletim sistemi
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