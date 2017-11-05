Vize krizini konuşacaklar

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre ABD’de yeni yönetimin göreve gelmesinden sonra bu ülkeye başbakan düzeyinde gerçekleştirilecek ilk ziyarette Yıldırım’a Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da eşlik edecek.

Yıldırım, 7-11 Kasım tarihleri arasında gerçekleştireceği ziyaret sırasında ABD Başkan Yardımcısı Pence ile de bir araya gelecek. Ayrıca, Washington ve New York’ta kanaat önderleri, Türk ve akraba toplulukları temsilcileri, Müslüman ve Yahudi toplumu temsilcileri, medya mensupları, yatırımcı ve işadamlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek. Yıldırım ve Pence’in görüşmelerde, ikili siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilerle Suriye, Irak dahil bölgesel konuların yanı sıra başta FETÖ, DEAŞ, PYD/YPG olmak üzere terörle mücadele, sığınmacılar ve vize sorununun çözümü konularında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor. Yıldırım’ın bu görüşmede, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in iadesine ilişkin konuyu bir kez daha gündeme getirmesi bekleniyor.