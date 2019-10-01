Vişneli Tart | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 1 kg çekirdeği çıkartılmış vişne
- 350 g un
- 230 g tereyağı
- 170 g toz şeker
- 3 yemek kaşığı tuz
- 80 ml soğuk su
- 4 yemek kaşığı mısır nişastası
- 2 adet limon kabuğu rendesi
Üzeri için;
- 1 adet yumurta
- Esmer şeker
Tarif:
- Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı içerisine un, şeker, tuz, tereyağı ve soğuk suyu ekleyerek karıştırıp hamur yapın.
- Unlanmış tezgahta hamuru elinizle biraz yoğurup dinlenmeye bırakın.
- Derin bir kase içerisinde vişne, nişasta, tuz, şeker ve limon kabuğunu karıştırın.
- Tartın üzeri için hamurdan bir parça kopartıp kenara alın.
- Kalan hamuru 5 santim kalınlığında açıp tart kalıbına yerleştirin.
- Kalıbın içerisine hazırladığınız vişneli karışımı dökün.
- Ardından ayırdığınız hamuru da açıp pizza kesiciyle şeritler halinde kesin ve tartın üzerine dizin.
- Tartınızın üzerine çırpılmış yumurta sürün ve esmer şeker serpin.
- Arçelik Grion Ankastre Fırın’190 derecede 1 saat pişirin.
- Afiyet olsun!