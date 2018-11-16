Sarımsaklı Zencefilli Tavuk Kanatları | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 500 g tavuk kanadı
- 2 yemek kaşığı soya sosu
- 1 çorba kaşığı susam
- 1 çay kaşığı rendelenmiş zencefil
- 2 diş rendelenmiş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı acı biber sosu
- 2 yemek kaşığı bal
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 demet taze yeşil soğan
Tarif:
- Derin bir kase içerisine yeşil soğan hariç sos malzemelerinin hepsi eklenir.
- İçerisine kanatlar eklenir. İyice karıştırılır.
- Karışım marine olması için 1-2 saatliğine Arçelik No Frost Buzdolabı’na kaldırılır.
- Marine olan soslu kanat karışımı fırın kabına alınır.
- Arçelik Ankastre Fırın’da 25-30 dakika kızarana kadar pişirilir.
- Pişen soslu kanatların üzerine taze yeşil soğan serpilir.
- Afiyet olsun!