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Rahat doğumun püf noktaları | Anneler Öğreniyor
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ANNE BABA
Rahat doğumun püf noktaları | Anneler Öğreniyor
Anneler Öğreniyor'un bu bölümünde Doğuma Hazırlık Eğitmeni Pınar Mallı, "Rahat doğumun püf noktaları" konusunda açıklamalarda bulunuyor.
GÜNCELLENME
12.03.2018 - 16:18
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çocuk
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hamilelik öncesi
rahat doğum
püf noktalar
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