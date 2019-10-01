Parmesanlı Mısır | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 3 adet koçan mısır
- 4 yemek kaşığı tereyağı
- Parmesan peyniri
- 2 diş sarımsak rendesi
- Yarım lime suyu
- Tuz
- Karabiber
- Toz biber
- Maydanoz
Tarif:
- Mısırları ister 2-3 e bölüp isterseniz de bütün halinde Arçelik Grion Ankastre Fırın tepsisine dizin.
- Eritilmiş tereyağını mısırların üzerine sürün.
Ardından üzeri kızarana kadar Arçelik Grion Ankastre Fırın’180 derecede pişirin.
- Parmesan, sarımsak, lime suyu, tuz ve karabiberi Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’ya koyup karıştırın.
- Pişen mısırların üzerine hazırladığınız sosu gezdirin.
- Ardından biraz daha toz parmesan ve maydanoz serpin.
- Afiyet olsun!