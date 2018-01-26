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KAAN KURAL İLE BASKETBOL

Kaan Kural yorumluyor... Fenerbahçe'nin zor haftası

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 16. hafta maçları öncesi Kaan Kural yorumlarda bulundu.
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YAYIN26.01.2018 - 14:24
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