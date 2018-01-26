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Kaan Kural yorumluyor... Fenerbahçe'nin zor haftası
Oynatma Listesi
KAAN KURAL İLE BASKETBOL
Kaan Kural yorumluyor... Fenerbahçe'nin zor haftası
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 16. hafta maçları öncesi Kaan Kural yorumlarda bulundu.
GÜNCELLENME
26.01.2018 - 14:48
YAYIN
26.01.2018 - 14:24
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