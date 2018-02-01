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Kaan Kural yorumluyor... Efes'in her kozuna Fenerbahçe'nin daha büyük yanıtı var!
Oynatma Listesi
KAAN KURAL İLE BASKETBOL
Kaan Kural yorumluyor... Efes'in her kozuna Fenerbahçe'nin daha büyük yanıtı var!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 17. hafta maçları öncesi Kaan Kural yorumlarda bulundu.
GÜNCELLENME
01.02.2018 - 14:37
YAYIN
01.02.2018 - 14:10
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