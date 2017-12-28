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İşte sezonun ilk yarısının 'En'leri

Süper Lig'de sezonun ilk devresi Medipol Başakşehir'in liderliğinde tamamlandı. Yazarımız Uğur Meleke sezonun geride kalan ilk devresine dair 'En'leri Spor Arena'ya yorumladı.
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YAYIN28.12.2017 - 19:17
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