« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Ne Oluyor
Eğlence
Yaşam
Nasıl
Uğur Meleke ile Futbol
Kaan Kural ile Basketbol
« Hürriyet.com.tr Ana Sayfa
Üye Girişi Yapın
Hürriyet Dünyası
Portaller
İçerik
Hürriyet.com.tr
Spor Arena
Yeni
Hürriyet Seyahat
Yeni
Hürriyet Tv
Yeni
Bigpara
Hürriyet Oto
Yeni
Hürriyet Aile
Daily News
Mahmure
Servisler
Astroloji
Haberler
Tv Rehberi
Hava Durumu
Yol Durumu
Arşiv
Okur Temsilcisi
Son Dakika
Bumerang
Daha Fazlası
Gizle
Ne Oluyor
Eğlence
Yaşam
Nasıl
Uğur Meleke ile Futbol
Kaan Kural ile Basketbol
« Hürriyet.com.tr Ana Sayfa
Üye Girişi Yapın
Hürriyet Dünyası
Portaller
İçerik
Hürriyet.com.tr
Spor Arena
Yeni
Hürriyet Seyahat
Yeni
Hürriyet Tv
Yeni
Bigpara
Hürriyet Oto
Yeni
Hürriyet Aile
Daily News
Mahmure
Servisler
Astroloji
Haberler
Tv Rehberi
Hava Durumu
Yol Durumu
Arşiv
Okur Temsilcisi
Son Dakika
Bumerang
Daha Fazlası
Gizle
Haberler
>
Video
>
Çocuk
>
Anne Baba
>
Hamilelik öncesi ve gebelik belirtileri | Anneler Öğreniyor
Oynatma Listesi
ANNE BABA
Hamilelik öncesi ve gebelik belirtileri | Anneler Öğreniyor
Özlem Salcı ile Anneler Öğreniyor'un ilk bölümünde Doğuma Hazırlık Eğitmeni Pınar Mallı "Hamilelik öncesi ve gebelik belirtileri" konusunda açıklamalarda bulunuyor.
GÜNCELLENME
12.02.2018 - 13:44
YAYIN
12.02.2018 - 11:59
htvprogramlar
htvannelerogreniyor
anne
baba
çocuk
bebek
hamilelik öncesi
gebelik dönemi
DETAYLARI GÖSTER
X
Sitene Ekle
Aşağıdaki kodu kopyalayıp sitenize ekleyebilirsiniz
Video Otomatik Olarak Başlasın
Otomatik Boyut
Genişlik:
Yükseklik:
X
OYNATMA LİSTESİ
OYNATILIYOR
Hamilelik öncesi ve gebelik belirtileri | Anneler Öğreniyor
SIRADA
Hamilelikte çatlakları önlemek için yağlar | Ailemizle TV
Güneş lekelerinden korunma yolları | Çocuklarla Bir Ömür
Hareketli slime nasıl yapılır?
Çocuklar için görgü kuralları | Çocuklarla Bir Ömür
Çocukların okul başarısını etkileyen sorunlar | Çocuklarla Bir Ömür
Değerler eğitimi nedir? | Çocuklarla Bir Ömür
Nasıl koruyucu aile olunur? | Çocuklarla Bir Ömür
Balon patlatarak renkleri öğrenme
Körebe bulmaca oyunu
Renkli oyuncak yarış arabaları ile renkleri öğrenelim
DIY: Jelibondan zıp zıp zıplayan top nasıl yapılır
Animasyon karakterleriyle ingilizce alfabe öğrenme metodu
Ergenlik sivilcelerinden kurtulma yolları | Çocuklarla Bir Ömür
DIY:Strafor Köpüklü Slime Yapımı
ZEYNO YATAY
Zeyno'dan Yılbaşı Temalı DIY Kavanoz Yapımı
Küçük Dostumuz Zeyno'dan Yılbaşı Temalı Kavanoz Yapımı
OYNATMA LİSTESİ
OYNATILIYOR
Hamilelik öncesi ve gebelik belirtileri | Anneler Öğreniyor
SIRADA
Çocuklarla ‘koşul koyarak’ iletişim kurmayın
Seyahat Etmenin Çocuklar İçin Yararları
Fermente gıdaların sindirim sistemi üzerindeki rolü nedir?
Çocukla seyahatin püf noktaları neler?
Çocuğunuza boyama kitabı almayın!
Ergen bireylerin odalarında hangi renkler kullanılmalı?
İşte, magazin dünyasının çekirdek aileleri
İlkokul dönemi çocuğunun odasında hangi renkler kullanılmalı?
Okul öncesi dönem çocuklarının odaları ne renk olmalı?
Son 24 saatte ne oldu? (12.02.2018)
İnşaatın 12. katından ağabeyinin üzerine düştü
Mahalleli linç etmek istedi, çıplak halde kaçtı
Ekonomide son 24 saat (12.02.2018)
Son 24 Saatte Magazin Gündemi (12.02.2018)
Bunları da beğenebilirsiniz
02:51
Şırdan görünce aklınıza ilk gelen şey nedir? | Sarı Mikrofon
05:55
Kayhan yeni bir Recep İvedik mi? - Sinefil
02:34
Yolu ergenlikten geçenleri unutamayacağı 6 kusurlu hareket | Her şey hakkında her şey
05:08
Miniatürk | Yersen
Bunları kaçırmayın
01:26
Havalandırma boşluğuna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
00:35
15 Temmuz Şehitler Köprüsünde trafik durdu
01:05
Midibüs tıra arkadan çarptı: 7 yaralı
00:28
ABD Büyükelçiliğinin önündeki caddenin ismi Zeytin Dalı oluyor
00:44
Izgara demirini böyle çaldı
00:47
Bizim Hikaye 22. Bölüm 1. Tanıtımı
00:45
Son 24 saatte ne oldu? (12.02.2018-2)
00:33
Katme köyünde YPG cephaneliği vuruldu
01:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan esnaf ziyaretinde bulundu
03:50
Melis Alphan yorumluyor: “Türkiye’de kadınların evlenme değil, boşanamama sorunu var”
01:41
İnsanlık dışı görüntüler! Pes...
03:32
Yaşlı komşusunu soyguncuların elinden kurtarmak isterken öldürüldü
01:49
ABD’li yıldız Kim Kardashian’a Karslılardan tepki
01:25
Volkan Demirel'den sarı-lacivertli taraftarlara...
02:11
Japonlardan Türkçe şarkılar
01:49
Cağ kebabının en iyisini yiyebileceğiniz İstanbul mekânları
04:29
Başbakan Yıldırım: ABD'nin artık aklını başına toplaması lazım
00:55
Plane with 71 on board crashes into fireball in Russia
01:25
"Herşeyin üstesinden müzikle gelecegim" | Cengiz'in Kulisi
01:29
Bıçağı peş peşe sapladı
00:26
Doğa Bekleriz'den Tarkan taklidi
00:51
İnşaatın 12. katından ağabeyinin üzerine düştü
03:42
Mustafa Tuna'dan Melih Gökçek'e yanıt
03:22
Hıçkırık’ın Nalan ve Kenan’ı Beyaz Show’da bir araya geldi
01:01
Dudullu Postası 4.bölümü ile sadece BluTV'de