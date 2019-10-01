Fellah Köftesi | Mucize Lezzeter
Malzemeler:
Köfteler için:
- 2 su bardağı köftelik ince bulgur
- 2,5 su bardağı sıcak su
- 1 su bardağı un
- 1 adet yumurta
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı toz karabiber
- 1,5 tatlı kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı biber salçası
Sosu için:
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 su bardağı rendelenmiş domates
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 2 diş rendelenmiş sarımsak
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
Tarif:
- Öncelikle 2 su bardağı ince bulguru Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine alın.
- Üzerine 2,5 su bardağı sıcak su ilave edin ve streç filmle üzerini kapatarak bulgur şişene kadar bekletin.
- Şişen bulgurun üzerine 1 adet yumurta ve 1 yemek kaşığı biber salçasını ilave edin.
- 1 su bardağı unu da azar azar ilave ederek Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’nde yoğurmaya başlayın.
- 1 çay kaşığı tuz ve karabiberi ekleyerek bütünleşene kadar yoğurun.
- Ardından makineyi durdurun ve köfteleri hazırlama aşamasına geçin.
- Elinizi hafifçe ıslatın. Hamurdan fındıktan biraz büyük parçalar kopararak iki avucunuzun içinde yuvarlayın. Yuvarladıktan sonra orta kısmına parmağınızla bastırarak bir çukur açın.
- Şekillendirdiğiniz köfteleri hafif unlanmış bir kabın içine aktarın ve güzelce harmanlayın.
- Arçelik Ankastre Ocak'ta bir tencerede suyu kaynatın.
- Kaynayan suda köfteleriniz yumuşayana kadar 10-15 dakika kadar haşlayın.
- Haşlanan köfteleri kevgir yardımıyla süzdürerek kasenin içine alın.
- Arçelik Ankastre Ocak'ta bir tavanın içine 1,5 çay bardağı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı biber salçasını alın. Üzerine rendelenmiş 1 su bardağı domatesi ekleyin.
- Kıvamı hafif yoğunlaşınca 2 diş rendelenmiş sarımsak, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı tane karabiber ve 1 çay kaşığı da tuz ilave ederek karıştırın.
- Ardından hazırladığınız sosu üzerine gezdirin ve güzelce karıştırın.
- Servis tabağına alın ve ince kıyılmış maydanozlar serperek servis edin.
- Afiyetler olsun!