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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fellah Köftesi | Mucize Lezzeter

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Fellah Köftesi var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

 

Köfteler için:

  • 2 su bardağı köftelik ince bulgur
  • 2,5 su bardağı sıcak su
  • 1 su bardağı un
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı toz karabiber
  • 1,5 tatlı kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı biber salçası

Sosu için:

  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 su bardağı rendelenmiş domates
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 2 diş rendelenmiş sarımsak
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

Tarif:

  1. Öncelikle 2 su bardağı ince bulguru Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine alın.
  2. Üzerine 2,5 su bardağı sıcak su ilave edin ve streç filmle üzerini kapatarak bulgur şişene kadar bekletin.
  3. Şişen bulgurun üzerine 1 adet yumurta ve 1 yemek kaşığı biber salçasını ilave edin.
  4. 1 su bardağı unu da azar azar ilave ederek Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’nde yoğurmaya başlayın.
  5. 1 çay kaşığı tuz ve karabiberi ekleyerek bütünleşene kadar yoğurun.
  6. Ardından makineyi durdurun ve köfteleri hazırlama aşamasına geçin.
  7. Elinizi hafifçe ıslatın. Hamurdan fındıktan biraz büyük parçalar kopararak iki avucunuzun içinde yuvarlayın. Yuvarladıktan sonra orta kısmına parmağınızla bastırarak bir çukur açın.
  8. Şekillendirdiğiniz köfteleri hafif unlanmış bir kabın içine aktarın ve güzelce harmanlayın.
  9. Arçelik Ankastre Ocak'ta bir tencerede suyu kaynatın.
  10. Kaynayan suda köfteleriniz yumuşayana kadar 10-15 dakika kadar haşlayın.
  11. Haşlanan köfteleri kevgir yardımıyla süzdürerek kasenin içine alın.
  12. Arçelik Ankastre Ocak'ta bir tavanın içine 1,5 çay bardağı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı biber salçasını alın. Üzerine rendelenmiş 1 su bardağı domatesi ekleyin.
  13. Kıvamı hafif yoğunlaşınca 2 diş rendelenmiş sarımsak, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı tane karabiber ve 1 çay kaşığı da tuz ilave ederek karıştırın.
  14. Ardından hazırladığınız sosu üzerine gezdirin ve güzelce karıştırın.
  15. Servis tabağına alın ve ince kıyılmış maydanozlar serperek servis edin.
  16. Afiyetler olsun!

 

 

 

 

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