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Ergen bireylerin odalarında hangi renkler kullanılmalı?
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ANNE BABA
Ergen bireylerin odalarında hangi renkler kullanılmalı?
Ergen bireylerin odalarında kullanılan renkler, onların psikolojisini nasıl etkiliyor? Uzman Psikolog Ayben Ertem açıklıyor…
GÜNCELLENME
26.12.2017 - 14:00
YAYIN
26.12.2017 - 09:38
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Ergen bireylerin odalarında hangi renkler kullanılmalı?
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