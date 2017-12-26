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ANNE BABA

Ergen bireylerin odalarında hangi renkler kullanılmalı?

Ergen bireylerin odalarında kullanılan renkler, onların psikolojisini nasıl etkiliyor? Uzman Psikolog Ayben Ertem açıklıyor…
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YAYIN26.12.2017 - 09:38
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