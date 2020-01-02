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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber>Engelli yolunu kapatan boyacıya öfke
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Engelli yolunu kapatan boyacıya öfke

Peru’nun başkenti Lima’da tekerlekli sandalyedeki yaşlı bir adam, yoldan geçmesini engelleyen boyacı merdivenini sarsarak boyacının düşmesine neden oldu.
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