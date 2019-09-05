Dondurmalı Şeftali Tatlısı | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 4 adet şeftali
- 2 adet karanfil
- Yarım çay kaşığı tarçın
- 5 yemek kaşığı toz şeker
- 1 su bardağı su
- 1 kutu vanilyalı dondurma
- Karamel sos
Tarif:
- Şeftalilerin kabuklarını soyun ve ortadan ikiye bölün.
- Çekirdeklerini çıkararak bir Arçelik Ankastre Fırın kabının içerisine yerleştirin.
- Üzerine toz şekeri, suyu, tarçını ve karanfili ilave edin.
- Fırın kabının üzerini alüminyum folyo ile kapatıp önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da 35 dakika kadar pişirin.
- Pişince fırından alarak soğumaya bırakın.
- Şeftalilerin üzerine 1’er top kadar dondurma koyun.
- Dondurmaların üzerine karamel sosla süsleyip servis edin.
- Afiyet olsun!