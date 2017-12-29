« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Video >Kaan Kural ile Basketbol>Derbiler haftasında favori belli!
Oynatma Listesi
KAAN KURAL İLE BASKETBOL

Derbiler haftasında favori belli!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 13. hafta maçları öncesi Kaan Kural yorumlarda bulundu.
GÜNCELLENME
YAYIN29.12.2017 - 14:36
DETAYLARI GÖSTER
Bunları da beğenebilirsiniz
Bunları kaçırmayın