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Kaan Kural ile Basketbol
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Derbiler haftasında favori belli!
Oynatma Listesi
KAAN KURAL İLE BASKETBOL
Derbiler haftasında favori belli!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 13. hafta maçları öncesi Kaan Kural yorumlarda bulundu.
GÜNCELLENME
29.12.2017 - 15:11
YAYIN
29.12.2017 - 14:36
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