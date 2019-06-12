Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Çatıda tadilat yapanlar ile martının ilginç mücadelesi kamerada
Maltepe’de tadilat için binanın çatısına çıkan iki kişi ile havada uçan martının mücadelesi ilginç anlara sahne oldu. Martı, tadilat yapmak isteyenlere zor anlar yaşatırken şahıslardan birinin martıyı kaçırmak için tuğla atar gibi yaptığı görüldü. Ayrıca şahısların hiçbir güvenlik önlemi almadan çatıya çıkmaları da dikkatlerden kaçmadı. O ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler Maltepe Cevizli Mahallesi’nde bir apartmanın çatısında kaydedildi. İki kişi, bir binanın çatısına tadilat yapmak için çıktı. O sırada havada uçan bir martı, çatıdakilerin üzerine doğru defalarca uçarak zor anlar yaşattı. Şahıslardan biri, eline aldığı tuğla parçasını atacakmış gibi yaparak martıyı korkutmaya çalıştı. Çatıdaki kişilerle martının mücadelesi ilginç anlara sahne oldu. Ayrıca çatıya çıkan kişilerin hiçbir güvenlik önlemi olmadan tadilat yapmaları da dikkatlerden kaçmadı.Çatıdaki kişiler ile martının mücadelesi başka bir binada oturan vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde güvenlik önlemi almadan çatıya çıkan iki kişi havada uçan martı ile mücadele ediyor. Şahıslardan biri martıyı korkutmak için tuğla parçasını eline alıp atacakmış gibi yapıyor.