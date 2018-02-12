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Cağ kebabının en iyisini yiyebileceğiniz İstanbul mekânları

Odun ateşinde pişen yumuşacık eti, közlenmiş biber, domates ve sıcacık lavaşla birlikte ağızları sulandırmaya yetiyor. İşte İstanbul'daki en iyi cağ kebabı mekanları...
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YAYIN12.02.2018 - 14:43
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