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UĞUR MELEKE İLE FUTBOL

Terim, Sumudica'yı alt etti!

Futbol yorumcusu Uğur Meleke 18. Hafta maçları sonrası değerlendirmelerde bulundu.
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YAYIN23.01.2018 - 15:14
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