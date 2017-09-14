Vicdansız sürücü otizmli çocuğa çarpıp kaçtı

Kaza, dün 19.00 sıralarında Maltepe ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen Bilgiye göre, otizmli kızı Lara Buket Budak ile evine dönmek için yola çıkan anne Neşe Küçük, ilk önce bir bir dükkana uğradı. Anne Neşe Küçük arkadaşını görerek selam vermek istediği sırada kızı Lara Buket aniden işyerinden çıkarak yola doğru koştu.

Cadde üzerinde hızla seyir eden Jip sürücüsü hızlı bir şekilde Lara Buket'e aracıyla çarptı. Küçük kıza çarpan sürücü daha sonra ise aracından inip çocuğa bakıp vatandaşlarla konuştuktan sonra olay yerinden kaçtı. Kızını yerde gören anne Neşe Küçük, kızını kucağına aldı. Kazayı gören vatandaşları sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası küçük kız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Lara Buket kazayı şans eseri küçük sıyrıklarla atlatırken, polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

O AN KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, küçük kızın aniden yola fırladığı ve Jip’in kıza çarpması sonucu otizmli kızın havaya fırladığı görülüyor. Sonrasında ise kazayı gören vatandaşları panik içerisinde kaza mahalline geliyor. Aracından inen sürücü ön tarafa gelip kıza bakıp, vatandaşlarla konuştuktan sonra aracına tekrar biniyor. Tekrardan aracından inen sürücünün bir müddet daha vatandaşlarla konuştuğu ve daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Daha sonra ise sürücünün kızın durumuna bakmadan geri geri kaçarak gittiği görülüyor.

'KIZIMI KUCAĞIMA ALDIM VE ÖYLE KALDIM'

Kaza anını anlatan Anne Neşe Küçük, “Akşam 19.00 sıralarında özel eğitimden geliyorduk. Otizmli anneler bilir otizmli çocukların hep takıntıları vardır. Benim kızımın da takıntısı kuaför malzemesi satılan yere girmesidir. Yine her zaman ki gibi girebilir miyim diye sordu. Bende gir dedim, hemen arkasından arkadaşımı gördüm ve selam vereyim dedim. Selam vereyim derken, kızım benim arkamdan çıktı, ben çıkacağını düşünmedim. Çünkü oraya girdiğimiz zaman zor çıkıyoruz. Benim kızım bir anlık çıkınca arkam dönüktü ben sadece bir ses duydum. Araba arabaya çarptı zannettim. Öyle bir sesti ki zaten dönünce arkadaşım Lara diye bağırınca ben ne yaptığımı bilmiyorum. Kızı kucağıma aldığım gibi kaldırdım ve öyle kaldım. Şoföründe farkında değildim. Sadece ben vurmadım diye söyledi. Biz kenara aldık. Çocuğu kenara alırken kaçıyor diye seslendiler” dedi.

Kızını kazadan sonra görünce kötü olduğunu söyleyen Anne Neşe Küçük, “Ben kızımla tamamen kötü durumdaydım. Benim psikolojim bayağı bozuldu ve korkunç bir durumdu. Ben kamerayı daha sonra izledim ve çok kötü oldum. İnsanlar sokakta çarptığı kediye köpeğe bile değer verip alıp bakıyorlar. Bir kedi ağaca çıksa, itfaiyeyi ayağa kaldırıyorlar. Bu insan yaptığı çok dokundu. Çünkü bir çocuğa vuruyor ve bırakıp gidiyor. Adamın böyle yapması çok zoruma gitti” diye konuştu.

Yetkililerden kızına çarpan şoförün bulunmasını isteyen anne Küçük ,”Ben bir şeyler istemiyorum. Otizmli çocuk anneleri biraz daha hassastır, onun çocuğuma verdiği değeri görmeyince bizimde kalbimiz kırılıyor. Ben yetkililerden bulunmasını istiyorum. Benim çocuğum 10 yaşında, onunda çocuğu olabilirdi, aynı şey onunda başına gelebilirdi. Ben hiç anlam veremedim. Bu insan olamaz. Çocuğu havaya fırlattı. Ben o sesin kızımdan çıktığını algılayamadım” şeklinde konuştu.