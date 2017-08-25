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    Veeam, yılın ikinci yarısında büyüme hedefliyor

    Hürriyet Haber
    25 Ağustos 2017 - 08:22Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 08:22

    2017’nin ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre ciroda yüzde 41 büyüme gerçekleştiren Veeam Türkiye, ikinci yarıda yüzde 50 büyüme hedefiyle ilerliyor. Özellikle Türkiye’de enerji, üretim ve inşaat sektöründe yaşanan büyümeye paralel olarak, bu sektörlerden çalışmalarını yoğunlaştıran Veeam, Türkiye’deki müşteri sayısında son bir yılda yüzde 68 artırdı.

    Sanal, bulut ve fiziksel ortamlar için geliştirdiği patentli yazılımları ile veri yedekleme, koruma, kurtarma ve raporlama çözümleri sunarak firmalara iş sürekliliği sağlayan Veeam Software, 2011’de oluşturduğu Türkiye organizasyonu ile başarılı sonuçlara imza atıyor. Kurulduğu günden bu yana dolar bazında yüzde 600’e yakın büyüyen Veeam Türkiye, 2017’nin ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre ciroda yüzde 41 büyüme gerçekleştirirken, büyük ölçekli (enterprise) firmalara yaptığı satışlardan elde ettiği ciroyu ise yüzde 55 artırdı.

    Diğer yandan özellikle enerji, inşaat ve üretim sektöründen yeni müşterilerin eklenmesi ile Veeam, 2017’nin ilk yarısında yüzde 68 artışla 4.200 müşteri sayısına ulaştı. Veeam Türkiye Ülke Müdürü Ozan İnan, müşteri sayısının artmasının cirodan daha önemli olduğunu vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: “Müşteri sayımızda yaşana artışın en önemli sebebi yabancı bir firma olmamıza rağmen yerel şartları göz önünde bulundurarak fiyatlandırma yapmamız. Doların artışına bağlanan değişimleri sahip olduğumuz yerel kaynaklarla dengelemeye çalıştık. Böylelikle KOBİ ve bütük şirket pazarındaki müşterilerimizin sayısı beklentinin üzerinde arttı.”

    Referandumun da tamamlanmasıyla Türkiye’deki belirsizliklerin geride kaldığını söyleyen İnan, yılın geri kalanında hükümetin KOBİ’lere sunduğu teşviklerin pazara girmesini beklediğini belirtti. “ Hükümet KOBİ’ler için teknoloji alanında önemli destekler sunuyor. Geçtiğimiz dönemde yatırım yapmayan firmaların yılın ikinci yarısında teknoloji yatırımlarını tamamlayacaklarını düşünüyoruz. Şuan ki gidişata baktığımızda 3. ve 4.çeyrekte en az yüzde 50 büyüme gerçekleştireceğimizi tahmin ediyoruz. Bu büyümenin en çok siber güvenlik alanında oluşan iş sürekliliği ihtiyacından yaşanacağını düşünüyoruz.”

    Etiketler: veeam , yazılım , sanal
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