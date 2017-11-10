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    Vatanım Sensin'de herkesi ağlatan sahne...

    Hürriyet Haber
    10.11.2017 - 08:01 | Son Güncelleme:

    Kanal D'de ekranlara gelen Vatanım Sensin'in ilk bölümü nefes kesti, duygusal anlar yaşattı.

    Dizinin dün akşam ekranlara gelen bölümünde çok çarpıcı sahneler yer aldı. 

    Sezonun ilk bölümünde Mustafa Kemal Paşa, İngilizlerin himaye teklifini reddeder. 

    Yabancı heyet odasından çıktıktan sonra Ulu Önder'in şöyle dediği aktarılır:

    "Efendiler... Refik Bey'in İngilizlerle ve Yunanlılarla yaptığı anlaşmadan ve bize oynadığı oyundan artık herkesin haberi var.

    Paşa, şunu bildirmemi emretmiş. Yabancı bir devletin koruma ve kollayıcılığını kabul etmek Türk milletinin şeref ve haysiyetine yakışmaz. Himaye asla kabul edilmeyecektir.

    Türk milleti hürdür... Ya İstiklal Ya Ölüm"

    Vatanım Sensinde herkesi ağlatan sahne...

    Etiketler: Vatanım Sensin , Kanal D , Mustafa Kemal Atatürk
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