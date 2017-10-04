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    Van'da korkutan deprem: Türkiye'deki son depremler

    Hürriyet Haber
    04.10.2017 - 22:14 | Son Güncelleme:

    Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 21:46'da merkez üssü Van Tuşba olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli'nin verilerine göre ise deprem 3.9 büyüklüğünde meydana geldi.

    Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Tuşba İlçesi'nin Bağdaşan Mahallesi olarak tespit ettiği deprem, bugün saat 21.46'da meydana geldi. Yerin 22.92 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün verilerine göre merkez üssü Van Derebey olan saat 13.55 sıralarında kaydedilen 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz. 

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    Etiketler: van , deprme , afad , kandillli , Kandillli
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