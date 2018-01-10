Vakıfbank personel alımı başvurusu için son günler!

Vakıfbank personel alımı başvurusu için son günlere girildi. Birçok bölüm mezununun başvuruda bulunabileceği ilanda, en çok merak edilen konu ise kriterler oldu. Peki, Vakıfbank personel alımı başvuru kriteri neler olacak? İşte, ilana başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların merakla araştırdığı konuyla ilgili detaylı bilgiler



BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLDU?



1- T.C. vatandaşı olmaları,

2- Kamu hizmetinden yasaklı bulunmamaları,

3- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamaları,

4- Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamaları,

5- En az 4 yıllık eğitim veren, Üniversitelerin;

Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi(İktisat), Ekonomi ve Finans, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Finans, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman, Risk Yönetimi, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri,



Hukuk Fakülteleri veya Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümleri,

Fen Edebiyat Fakültelerinin İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik Bölümleri ile Mimarlık Mühendislik Fakültelerinin Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, İnşaat, Makine, Makine ve İmalat, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Sistem Mühendisliği bölümleri

mezunları veya yetkili makamlarca bunlara eşdeğerliği tespit edilmiş yabancı öğretim kurumları mezunları veya mülakat tarihi itibarıyla mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmaları,

6- Adayların 04.03.1990 ve sonraki bir tarihte doğmuş olmaları,



7- Erkek Adayların fiili askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmaları ya da yetkili makamlarca onaylanmış özel durumları nedeniyle muaf tutulmaları, (Yazılı Sınav gününe kadar askerlik hizmetini tamamlayacak adayların başvuruları kabul edilebilecektir.)

8- Bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının, yurdun her yöresinde ve her iklim koşulunda görev yapmaya ve sürekli seyahate elverişli olmaları, (Sınavı kazanan adaylardan bu konuda sağlık kurulu raporu istenecektir.)

9- Daha önce Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı başta olmak üzere Bankanın işe alımla ilgili sınavlarından birine katılmış olup, sözlü sınav aşamasında başarısız sayılmamış olmaları, (Teftiş Kurulu Yazılı Sınavını kazanarak sözlü sınavdan sonra Banka’nın herhangi bir biriminde görevlendirilenler sınava kabul edilmez ancak daha önce Bankanın işe alımla ilgili sınavlarından birine katılıp yazılı sınavı kazanan ama sözlü sınava katılmayan adaylar sınava kabul edilir.)*

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Yazılı Sınav, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezince (ANKÜSEM) 04.03.2018 Pazar günü 10:00’da ve 14:00’te olmak üzere iki oturum halinde, Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecektir. Sınava başvurusu kabul edilen adaylar 26.02.2018 tarihinden itibaren Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin (ANKÜSEM) www.ankusem.ankara.edu.tr adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek “Sınav Giriş Belgesi”ni yazıcıdan döküm olarak alabileceklerdir. Yazılı sınavın yapılacağı yerin adresi ve sınav saati Sınav Giriş Belgesi’nde belirtilecektir.

Yazılı sınava katılacak adaylar yanlarında, www.ankusem.ankara.edu.tr adresinden temin edecekleri Sınav Giriş Belgesi ile birlikte Resimli Kimlik Belgesi’nin aslını (Nüfus Cüzdanı veya üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş olan pasaport veya Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi), kurşun kalem ve silgi bulunduracaklardır.



Sözlü sınava sadece yazılı sınavı kazanmış olan adaylar çağırılacaktır. Sözlü sınavın tarihi, saati ve sınavın yapılacağı yerin adresi, yazılı sınavı kazananlara e-posta ile bildirilecektir.

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