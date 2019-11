Vajinal akıntılarla ilgili doğru bilinen 3 yanlış

YANLIŞ: Günlük vajinal akıntılar normal değildir.

DOĞRU: Beyaz, şeffaf günlük akıntılar tıbbi açıdan tamamen normal kabul edilir; hatta sağlıklı bir bedenin de habercisidir.

YANLIŞ: Pedler günlük vajinal akıntıya sebep olur

DOĞRU: Günlük pedler vajinal akıntıya neden olmaz. Aksine vajinal bölgenin temiz ve ferah kalmasını sağlar. Vajinal akıntıların artmasının başlıca sebepleri, sentetik iç çamaşırları giymek, vajinal duş yapmak, tuvalet sonrası vajinayı arkadan öne doğru temizlemek, temizliğe özen göstermemek, yüzde yüz pamuk olmayan pedler kullanmak ve pedleri uzun süre değiştirmemektir.

YANLIŞ: Bütün vajinal akıntılar aynıdır.

DOĞRU: Eğer kokusunda ve şeklinde bir farklılık görüyorsanız ve bu farklılık adet dönemi dışında gözlemleniyorsa mutlaka doktorunuza başvurmanızda fayda var.

Genital hijyen, kadın sağlığı açısından çok önemli bir konu. Günlük pedlerin genital hijyene olumsuz etki yaptığına dair ön yargılar çok sık duyulabiliyor ancak günlük kullanım için özel olarak tasarlanmış bu pedler genital bölgenin temizliği açısından çok önemli bir işleve sahip. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinekolog Op. Dr. Ebru Zülfikaroğlu vajinal akıntıyla ilgili soruları cevapladı.

Vajinal akıntı normal midir?

Vajinal Akıntı genital organlar tarafından üretilen, vücudun sağlıklı olduğunu gösteren ve her kadının yaşadığı tamamen normal bir durumdur. Vücudumuz vajinanın nemli ve temiz kalabilmesi için bazı sıvılar salgılar. Bu akıntılar, hormonal olarak meydana gelir ve floranın, sağlıklı olduğunun işaretidir.

Vajinal Akıntılarla nasıl başa çıkabilirim?

Tamamen normal olan vajinal akıntılar gün içinde, iç çamaşırının kirlenmesine sebep olur, temiz ve ferah hissetmeni engeller. Bu da sizleri günün yoğun temposunda rahatsız hissettirir. Bu akıntılar ile başa çıkmanın en pratik yolu günlük ped kullanmaktır. Günlük kullanım için özel olarak tasarlanmış bu pedler genital bölgenin temizliği açısından çok önemli bir işleve sahiptir.

Sponsorlu İçerik