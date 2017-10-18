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    Vahşi cinayette şok detay... Moda yarışmasına katılmış

    DHA - İHA
    18.10.2017 - 11:28 | Son Güncelleme:

    Aydın’ın Didim ilçesinde, yanmış cesedi bulunan 37 yaşındaki Eylem Gülçin Kanık cinayetiyle ilgili polis, 5 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların Eylem Gülçin Kanık’ı para karşılığı yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçirmek için anlaştıkları ve kadının parasını aldıktan sonra yakarak öldürdükleri öğrenildi. Bu arada, Eylem Gülçin Kanık’ın, bir televizyon kanalında yayınlanan ve moda üzerine olan yarışma programına katıldığı ortaya çıktı.

    Olay, 7 Ekim Cumartesi günü, Çamlı Mahallesi Manastır Koyu mevkisinde meydana geldi. Çevredekiler, yerde yatan yanmış bir kadın cesedi gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Kimliği belirlenemeyen yanmış ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi ve kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

    GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

    Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan cinayet masası ekipleri, cesedin 37 yaşındaki Eylem Gülçin Kanık’a ait olduğunu belirledi. Kadının cep telefonu kayıtlarından, ve olayın yaşandığı tarihten 2 hafta öncesi ve 1 hafta sonrasına ait ilçedeki tüm güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis talihsiz kadının 5 kişilik grup tarafından yakılarak öldürüldüğünü belirledi.

    Vahşi cinayette şok detay... Moda yarışmasına katılmış

    Görüntülerden ve telefon kayıtlarından yola çıkan ekipler kimlikleri belirlenen 5 zanlıdan E.D. ve S.C. isimli iki zanlıyı yakaladı. Adliyeye sevk edilen iki zanlı da tutuklandı. Bu arada çalışmalarına devam eden polis zanlılardan ismi açıklanmayan 2 kişiyi daha yakalarken, diğer zanlının da yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Zanlıların Eylem Gülçin Kanık’ı para karşılığı gayri yasal yollardan Yunanistan’a geçirmek için anlaştıkları ve kadının parasını aldıktan sonra yakarak öldürdükleri öğrenildi.

    Didim’de 7 Ekim 2017 Cumartesi günü Çamlık Mahallesinde makilik alanda tuvalet ihtiyacı için duran iki kişi çalılıkların arasından vücudunun büyük kısmı yanmış halde bir ceset görmüş ve olayı polise bildirmişti. Olay sonrası Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ceset üzerindeki incelemenin ardından ceset İzmir Adli Tıp’a kaldırılmış ve emniyet güçleri detaylı çalışma başlatmıştı.

    MODA YARIŞMASINA KATILMIŞ

    Aydın’ın Didim İlçesi’nde öldürüldükten sonra cesedi yakılarak makilik alana atılan 37 yaşındaki Eylem Gülçin Kanık’ın, bir televizyon kanalında yayınlanan ve moda üzerine olan yarışma programına katıldığı ortaya çıktı.

    Vahşi cinayette şok detay... Moda yarışmasına katılmış

    Etiketler: kadın cinayetleri , kadına şiddet
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