Ünlüler Kıyasıya Yarıştı

Bodrum Marina Yat Kulübü tarafından düzenlenen Vodafone Red Famous Cup Yelken Yarışları, 21-22 Haziran’da Bodrum’da tamamlandı. Kıyasıya geçen yarışta parkuru en kısa sürede tamamlayan ACADİA 4-SALAD DU CHEF teknesiyle SELİM KAKIŞ şampiyon oldu.



Vodafone Red ve HTC’nin sponsorluğunda Bodrum’da yapılan yarışlarda her yıl olduğu gibi televizyon ve sahne dünyasından ünlü isimleri renk kattı. Bu yıl etkinlikte Gani Müjde, Belma Canciğer, Ersin Korkut, Pelin Öztekin, Tayanç Ayaydın, Burak Hakkı, Hande Subaşı,Özge Ulusoy,Ecem Çalık,Caner Cindoruk, Mesut Özkeçeci,Ferit Aktuğ,Hakan Bilgin, Başak Sayan, Ece Erken, Fulya Sever, Zeynep Beşerler, Berke Üzrek, Pascal Nouma, Gökçe Bahadır, Fatih Erkoç,Kenan Vural, Mert Kurdal, Ümit Erdim, Oktay Kaynarca,Yılmaz Erdoğan gibi isimler yer aldı. Sanat, eğlence, spor ve basın camiasından ünlü isimler, yelken sporcularıyla birlikte iki gün boyunca teknelerde Bodrum Körfezi’nin rüzgarı ve dalgalarıyla mücadele etti.



Vodafone Red Famous Cup yelken yarışlarında, Red abonelerine yaz boyunca faydalanabilecekleri çok ses getirecek fırsatlar da duyuruldu. Çeşme ve Bodrum’un Babylon, Kuum beach, Fun Beach gibi en popüler beach’lerine %50 indirimli girebilen, seyahatlerinde de bir çok avantaja sahip olan Vodafone Red aboneleri, kusursuz tasarımı ile ön plana çıkan HTC One (M8) ‘e de çok uygun fiyatlarla sahip olabilecekler.



Ülkemizde yelken sporunu ve denizciliği sevdirmek amacıyla 9 yıldır düzenlenen Vodafone Red Famous Cup Yelken Yarışları,renkli ve heyecanlı bir mücadeleye sahne olarak tamamlandı. Vodafone Red Famous Cup Yelken Yarışları’nda ünlü simalar sadece denizde yarışmadı, HTC One (M8) telefonlarıyla çekip #FamousCup HashTag’i ile instagram ve twitter’da paylaştıkları selfie’lerle sosyal medyada da yarıştılar. En iyi Selfie’yi çeken ünlü CANER CİNDORUK yarıştığı İZMİR YELKEN AKADEMİSİ ekibine HTC ONE M8 kazandırdı.



