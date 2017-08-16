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    Ünlü sahilde operasyon...

    Hürriyet Haber
    16 Ağustos 2017 - 16:16Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 16:31

    Antalya'nın Kumluca İlçesi’ndeki Olympos sahilinde yapılan denetimde kanolar, deniz bisikletleri, şemsiyeler, açıkta uygun olmayan ortamlarda satışı yapılan gıda malzemelerine el konulurken, kano ve deniz bisikletleri kamyonlara yüklenerek ilçe merkezine taşındı.

    Kumluca’da bağlı Yazır Mahallesi sınırları içinde bulunan Olympos tatil merkezinde denize giren tatilciler teknelerin can güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle Kumluca Belediyesi’ne ihbarda bulundu.

    İhbarı değerlendiren belediye zabıta ekipleri, İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ekipleri ve Müze Müdürlüğü’ne bağlı görevliler eşliğinde Olympos sahiline operasyon düzenledi. Operasyona katılan ekipler büyük teknelerle kıyıya yaklaşıp yolcuları fiber botlarla karaya taşıyan ve karadan tekneye taşıyan turizmcileri yaptıkları işin yasal olmadığı konusunda uyardı.

    Uygun olmayan şartlar altında gıda maddesi satan, şemsiye, kano ve deniz bisikleti gibi araçları kiraya vererek haksız ticari gelir elde edenler uyarıldı.

    Ekipler yaptıkları denetlemelerde kanolara, deniz bisikletlerine, şemsiyelere, açıkta uygun olmayan ortamlarda ekmek arası balık yapanların malzemelerine el koydu. Kano ve deniz bisikletleri kamyonlara yüklenerek ilçe merkezine taşındı.

    Ünlü sahilde operasyon...

    Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, "İlçemize bağlı Yazır Mahallesi sınırları içinde bulunan Olympos tatil merkezinde uygunsuz ortamlarda gıda satanlar, büyük teknelerin kıyıya yaklaşması ve botlarla karaya yolcu indirmek kaydıyla haksız ve yasal olmayan yollarla ticaret yapanlar uyarıldı ve malzemelerine el kondu. Biz gereken denetimleri yapıp yapılanları engellemeye çalışıyoruz.

    Tüm çalışmalarımız tatilcilerimizin ve yerel halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak içindir" dedi.

    Ünlü sahilde operasyon...

     

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    Etiketler: Olimpos , operasyon , tatilci
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