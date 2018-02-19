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    Haberler >Gündem>Ünlü iş adamına 5 milyon dolarlık masaj tuzağı!

    Ünlü iş adamına 5 milyon dolarlık masaj tuzağı!

    Hürriyet Haber
    19.02.2018 - 06:50 | Son Güncelleme:

    Ünlü tekstil devinin sahibinin, bir otel odasında gizlice çekilen özel görüntüleri ile şantaja maruz kaldığı ortaya çıktı. Olay yargıya taşındı, sanıklara 3 yıl 10’ar ay hapis cezası verildi.

    Buket G. iş adamını 2014'te arkadaşı Sibel G. ile tanıştırdı ve hasta annesi için yardım talep etti. Bu sırada iş adamı, Sibel G.'nin, kardeşi Nasiye G. ile de tanıştı. Adapazarı'nda ikamet eden ve ara sıra İstanbul'a gelen iş adamı, geçtiğimiz yaz okul arkadaşı Sevgi Y.'yi de getiren Nasiye G. ile buluştu. İki kız iş adamına masaj yapmayı teklif etti. Otelde gizli görüntüleri çekilen iş adamından şantajcı Murat A. ve Fatih S., görüntüleri sosyal medyada yayımlama tehdidiyle 5 milyon dolar istedi. Mahkeme, Murat A.'ya 1 yıl 8 ay, şüpheliler Hatice G., Nasiye G., Sibel G. ve Buket G. ve Sevgi Y.'ye de 1 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verdi. Ceza beş yıl süreyle ertelendi. Sabah

    Etiketler: iş adamı , Masaj , Tehdit , Son dakika
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