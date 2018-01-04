Üniversitelilerden çevre kirliliğine bez torbalı önlem

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sapanca Meslek Yüksekokulu (MYO) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, sosyal sorumluluk yönetimi dersi kapsamında hazırladıkları “Geleceğimiz İçin Bezi Seçin” projesiyle gelecek nesillere temiz ve yaşanılası bir dünya bırakmak adına, bir süpermarket zincirinin Serdivan’da bulunan şubesinde alışveriş yapan müşterilere naylon poşet yerine bez torba dağıttı.

Sapanca MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı ile süpermarket zincirinin birlikte gerçekleştirdiği projede, süpermarkette gün boyu alışveriş yapan müşterilere naylon poşet yerine, çevreye ve doğaya zarar vermeyen 1000 adet özel tasarımlı bez çantalar dağıtıldı. Etkinlikte müşteriler, naylon poşet kullanımının oluşturduğu çevre kirliliği ve neden olduğu sorunlar konusunda bilinçlendirilirken, öğrenciler müşterilerle bez çanta kullanımın yararları konusunda görüş alışverişinde bulundu. Projede yer alan öğrenciler, anket çalışması yaparak müşterilerin göstermiş olduğu ilgi karşısında projenin amacına ulaşmasından dolayı mutlu oldu.

Kanser vakalarının en büyük sorunlarından biri naylon poşetler. Çok ucuza mal edilen bu poşetler, kimyasallar sayesinde ciddi etkilere sahip. Naylon poşetin doğadan tamamen yok olabilmesi için denizde 400 yıl, karada ise 800 yıl kadar zaman geçmesi gerekiyor. Doğaya atılan naylon poşetler hayvanların da ölümüne sebep oluyor.