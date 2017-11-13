Üniversiteliler bu fırsat sizin için

Bir e-ticaret sitesi olmanın yanında güçlü bir teknoloji şirketi olan sahibinden.com, 4. sınıf üniversite öğrencilerine ve en az 6 ay iş tecrübesi bulunan özel yetenekli yeni mezunlara benzersiz bir fırsat sunuyor. sahibinden.com’un kariyer geliştirme programı dev.akademi kapsamında başarılı 5 genç yetenek, sahibinden.com yazılım ekibinde tam zamanlı çalışma fırsatı yakalarken aynı zamanda Google DevFest Season 2018’e katılıyor.

sahibinden.com’un dev.akademi kariyer geliştirme programına katılmak isteyen adaylar, 30 Kasım tarihine kadar devakademi.sahibinden.com sitesinden başvuruda bulunabiliyor. Başvuru sonrası yapılacak testte yeterli puan alan 50 kişi, 9 – 10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek yazılım kampına katılma şansını yakalayacak. Kampa katılan adaylardan süreç sonunda başarılı olan 5 genç yetenek, sahibinden.com ailesine katılmaya ve dev.akademi kapsamında Google DevFest Season 2018’de yer almaya hak kazanacak. Daha detaylı bilgi için devakademi.sahibinden.com adresi ziyaret edilebiliyor.